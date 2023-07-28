Tesla начала выпуск автомобиля Cybertruck: все, что известно о новом пикапе Эта машина удивит не только своим дизайном, но и возможностями

Фото: Tesla Cybertruck

Tesla начала серийное производство одного из самых обсуждаемых автомобилей последних лет — электрического пикапа Cybertruck, который не похож на другие модели. Почему эта машина всех удивила задолго до своего появления на рынке, чем же она так хороша и появится ли в продаже в России — в материале NEWS.ru.

Как прошла презентация Tesla Cybertruck

Презентация Tesla Cybertruck состоялась 22 ноября 2019 года. Глава компании Илон Маск показал новый пикап, удивив всех необычной формой кузова и мощными двигателями. Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен ударил кувалдой по двери, чтобы доказать всем, что машина сделана из очень прочного металла.

Однако эксперимент с окном закончился не так, как хотелось Маску и фон Хольцхаузену. Дизайнер швырнул большой тяжелый металлический шар в боковое стекло автомобиля. Глава компании был уверен, что предмет просто отлетит от бронированного стекла и не причинит ему вреда. Но стекло треснуло, хотя на репетициях такого не происходило. Маск не смог сдержаться и выругался в прямом эфире. Второй бросок шара привел к аналогичному результату.

Глава Tesla завершил презентацию на фоне разбитой машины: кадры с Илоном на фоне треснутых стекол мгновенно стали мемами. «Удар кувалдой по двери повредил структуру стекла, поэтому шар не отскочил. Надо было сначала кинуть металлический шар в окно, а потом — кувалдой по двери», — позднее пояснил Маск.

Сколько заказов на Cybertruck приняла Tesla

Сразу после истории с разбитыми стеклами инвесторы начали продавать акции Tesla — цена компании быстро снизилась на 6%, а Илон Маск потерял порядка $720 млн.

Зрителям презентации понравилась новая машина. Спустя всего два дня после премьеры Tesla приняла 146 тыс. заказов на новый Cybertruck, а через три месяца у компании было уже полмиллиона клиентов. Сейчас в очереди на новую «Теслу» стоят порядка 1,6 млн человек. Это даже стало модным. В Интернете сейчас продаются футболки, кружки, мячи для гольфа и так далее с нарисованными на них номерами бронирования.

Фото: Tesla Cybertruck

Сколько будет двигателей у Cybertruck

Во время премьеры Илон Маск говорил, что Cybertruck будет выпускаться в нескольких версиях. Базовая получит один мотор, а ее запас хода составит около 400 км. Чуть круче будут модели с двумя электрическими двигателями, которые получат запас хода более 480 км.

Еще будут машины с тремя моторами: один на передней оси, а еще два — на задней. Их мощность не сообщается, но известно, что с места до 100 км такая машина будет разгоняться всего за 2,9 секунды. Но и это еще не все. Уже после презентации машины Илон Маск пообещал, что появятся автомобили с четырьмя двигателями и новыми емкими аккумуляторами. И якобы такие Cybertruck смогут проезжать без подзарядки почти 1000 км.

Что такое Cyberquad

Одновременно с премьерой Cybertruck Илон Маск показал и стильный электрический квадроцикл под названием Cyberquad, который можно перевозить в кузове пикапа. Сначала была показана взрослая версия, выпуск которого, правда, так и не стартовал. А вот детскую модель Tesla уже начала выпускать. Такой Cyberquad рассчитан на детей от восьми лет, он способен разгоняться до 16 км/ч, а аккумуляторов хватает на 24 км. Кстати, продается детский квадроцикл Tesla и в России. Цена — 539 000 руб. (в США за него просят от $1900).

Фото: Tesla Cybertruck Фото: Tesla Cybertruck Фото: Tesla Cybertruck Фото: Tesla Cybertruck Фото: Tesla Cybertruck Фото: Tesla Cybertruck Фото: Tesla Cybertruck Фото: Tesla Cybertruck Фото: Tesla Cybertruck Фото: Tesla Cybertruck

Насколько популярны пикапы в США

Считается, что Илон Маск решил делать необычный Cybertruck потому, что все остальные пикапы на рынке он считал скучными. При создании машины дизайнеры Tesla впечатлялись фильмом «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом. Кстати, согласно опросу ученых, который провела газета The Guardian, первая часть этого фильма (1982 год) считается лучшим научно-фантастическим фильмом в истории.

Среди всех машин, которые продаются на рынке Соединенных Штатов, первые три строчки по продажам в прошлом году занимают пикапы: Ford F-Series, Chevrolet Silverado и Ram Pickup (и лишь за ними, причем с большим отрывом, идет «не пикап» Toyota RAV4).

Чем Cybertruck будет отличаться от других пикапов

На бездорожье новый пикап от Tesla сможет обогнать многие профессиональные внедорожники. Ведь этот автомобиль получит практически плоское днище и систему полного привода, которая будет контролироваться электроникой. У Cybertruck также будет пневматическая подвеска с возможностью изменения дорожного просвета. В максимальном положении кузова клиренс будет достигать 406 мм. У других внедорожников он не больше 200–220 мм.

Cybertruck будет первым серийным автомобилем, который получит кузов из сверхвысокопрочной стали, — именно поэтому он и не боится ударов кувалдой и даже может спасти от пистолетных пуль. Илон Маск уверяет, что точно такой же металл используется при строительстве космических ракет проекта SpaceX.

Фото: Tesla Cybertruck

Сколько будет стоить Cybertruck и появится ли в России

После премьеры автомобиля в 2019 году Илон Маск объявил цены. Базовая версия — $39 900, модель с двумя двигателями — $49 900, а с тремя — $69 900. Однако спустя какое-то время цены с официального сайта Tesla пропали. Поэтому пока неизвестно, сколько же будет стоить серийный Cybertruck. Можно ориентироваться на заявленные ранее цифры, но стоит учитывать, что сначала Tesla будет делать только самые дорогие версии, а выпуск пикапа с одним мотором начнется в лучшем случае в 2025 году.

Появился ли Cybertruck в России? Официальных поставок не планируется, но столь долгожданную модель обязательно завезут к нам обходными путями. Cybertruck будет стоить примерно в два раза больше, чем в США. Если говорить про первые машины, то и в три. Цены будут начинаться от 15 млн руб.

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