Терапевт предупредила о серьезной угрозе от дешевой незамерзайки Врач Пигарева: дешевая незамерзайка может содержать метанол и вызвать слепоту

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Дешевая незамерзающая жидкость для омывания автомобильных стекол может быть изготовлена на основе метанола, который чрезвычайно опасен для здоровья, в частности, вызывая слепоту, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт Валентина Пигарева. Она отметила, что, как правило, подобную продукцию предлагают водителям нелегальные коммерсанты на обочинах дорог.

Входящий в состав некоторых незамерзающих жидкостей метиловый спирт — сильный яд, способный воздействовать на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Он может вызвать острые отравления с летальным исходом при ингаляции, — подчеркнула специалист.

По ее словам, длительное воздействие метанола провоцирует возникновение головокружений, болей в области сердца и печени, вегетососудистой дистонии, ухудшения зрения, заболеваний органов ЖКТ, верхних дыхательных путей, а также приводит к дерматитам.

Врач подчеркнула, что нередки случаи, когда метанол попадает в организм человека случайно. Достаточно 5-10 г чистого вещества, чтобы вызвать тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, а летальный исход может произойти от 30 г метанола. При попадании такой незамерзающей жидкости внутрь необходимо срочно вызвать скорую помощь и спровоцировать рвоту, надавив на корень языка, порекомендовала терапевт.

Ранее автоэксперт Александр Носко посоветовал водителям внимательно изучить состав незамерзающий жидкости перед покупкой, а также проверить, ровно ли наклеены этикетки. Специалист также посоветовал ни в коем случае не приобретать товар на дорогах.