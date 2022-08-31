Техосмотр по-новому: с 1 сентября — проще и дороже С 1 сентября процедура техосмотра упрощается. Однако это совершенно не означает снижения его стоимости

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Эксперты ожидают, что уже в сентябре-октябре в связи с вступлением в действие подготовленной ФАС «Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра» цена услуги в отдельных регионах возрастет более чем в два раза.

Проще

Очередной этап продолжающейся уже несколько лет реформы техосмотра стартует 1 сентября с введения новых правил проведения ТО (внесение поправок в действующую редакцию закрепляется постановлением правительства РФ от 9 марта 2022 года № 306). В соответствии с этими правилами процедура в целом значительно упрощается за счет сокращения контрольно-диагностических операций почти в два раза — вместо регламентировавшихся ранее 82 параметров проверяться будет только 55.

Так, операторов ТО больше не должно волновать:

наличие аптечки, огнетушителя, а также знака «Аварийная остановка»;

наличие подтеков масел и технических жидкостей из силовой установки (двигателя и коробки передач), редукторов и мостов, сцепления, аккумулятора и кондиционера, вспомогательных гидравлических систем (за исключением тормозной системы);

состояние (в том числе наличие повреждений и коррозии, грозящих потерей герметичности или разрушением) трубопроводов и шлангов;

соответствие нормам уровня шума выпускной системы;

остаточная глубина рисунка протектора шин (будет измеряться его высота);

обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла (хотя работоспособность стеклоочистителей по-прежнему будет контролироваться);

наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения;

соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям.

Правда, теперь вместе с подтеканием и каплепадением топлива в системе питания не допускается еще и подсос воздуха и (или) утечки отработавших газов, минуя систему выпуска. Но это уже частность, которая на общую картину практически не влияет.

По мнению авторов новаций, произведенные корректировки правил позволят актуализировать процедуру ТО, приведя ее в соответствие с современными требованиями безопасности колесных транспортных средств, и исключить дублирующиеся пункты. При этом не стоит забывать, что техосмотр для личного мото- и автотранспорта не отменили, а сделали добровольным. Это значит, что его прохождение по-прежнему целесообразно. В первую очередь для получения верного представления о техническом состоянии собственного автомобиля. Кроме того, наличие диагностической карты обязательно при:

регистрации ТС после смены владельца автомобиля старше четырех лет;

внесении изменений в конструкцию транспортного средства (например, установке газобаллонного оборудования), замене основных агрегатов, тюнинге.

В некоторых случаях ее могут потребовать на границе при въезде в государства ЕС (например, в Латвию).

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Дороже

Вместе с технологической составляющей техосмотра меняется и его стоимость. В соответствии с подготовленным правительством РФ и утвержденным вице-премьером Маратом Хуснуллиным планом-графиком совершенствования и оптимизации техосмотра, она будет гармонизироваться с текущими экономическими условиями в целях обеспечения рентабельности данного вида деятельности.

Необходимость этого шага назревала уже давно. Дело в том, что максимальная стоимость техосмотра, устанавливаемая исполнительной властью субъекта РФ, в подавляющем большинстве регионов РФ не менялась около 10 лет. Механизм тарификации был утвержден все еще действующим 642-м приказом много лет назад упраздненной Федеральной службы по тарифам еще в 2011 году. С тех пор расценки корректировались лишь в очень ограниченном круге субъектов РФ. Но и эти корректировки не учитывают адекватный сегодняшнему дню уровень цен.

Судите сами. В Ростовской области, например, техосмотр с 2011 года стоит 373 руб. В Ульяновской — 390 руб. В Чувашской Республике — 430 руб. В Свердловской области с 2018 года — 498 руб. В Ставропольском крае с 2020-го — 603 руб.

Существующие в настоящее время тарифы на техосмотр не покрывают реальные затраты на содержание и функционирование производственно-технической базы пунктов ТО. Они не позволяют платить сотрудникам нормальную затрату, развиваться и обновлять оборудование. Они не учитывают налогообложение, стоимость аренды помещений, тепло- и электроснабжения и прочее, — считает президент Союза организаций по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств «Техэксперт» Сергей Зайцев.

С другой стороны, на рынке образовался целый пласт структур, получивших аккредитацию Российского союза автостраховщиков, как операторы ТО, но выполнением проверочных работ на транспортных средствах априори не занимающихся. Эти так называемые операторы промышляют фальсификацией, то есть изготовлением, по сути, липовых документов — автомобиль ведь не проходил контрольно-диагностических процедур — диагностических карт. При этом отсутствие регламентированной минимальной стоимости техосмотра позволяло им безнаказанно демпинговать, выдавливая с рынка полноценных операторов, добросовестно выполнявших свою работу и просто физически не имевших возможности предлагать свои услуги ниже определенной стоимости.

Чтобы устранить этот дисбаланс, Федеральной антимонопольной службе в рамках указанного выше плана-графика было получено разработать новую методику расчета. Сейчас она проходит окончательную проверку в Министерстве юстиции и, по мнению Сергея Зайцева, уже в сентябре вступит в законную силу.

Одно из главных и принципиальных отличий методики ФАС заключается в установлении минимальной стоимости технического осмотра. Она составляет для разных типов транспортных средств:

Категория транспортного средства M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1,2 O3,4 L Значение, руб. 913 1563 1888 999 1821 1966 753 1272 321

Как считает Сергей Зайцев, установление минимальной планки позволит пресечь злоупотребления и вернуть в отрасль здравый смысл:

С новой методикой мы сможем прекратить ведущиеся последние годы вокруг техосмотра не вполне чистоплотные игры и все-таки вернуть ему его основную функцию по обеспечению допуска на дороги общего пользования технически исправных транспортных средств. Под полным государственным контролем и надзором. Как это делается во всем мире. Тогда это будет по-настоящему системный подход к обеспечению безопасности дорожного движения.

Расчет предельного размера платы за проведение ТО на 2023 и 2024 годы будет осуществляться путем индексации действующих в субъектах РФ тарифов с учетом накопленного уровня инфляции. При этом итоговая цифра должна быть не меньше указанных в таблице значений. Для определения накопленного уровня инфляции применяется показатель «индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации», публикуемый Федеральной службой государственной статистики.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

По оценкам аналитиков Союза «Техэксперт», накопленный уровень инфляции составляет не менее 70%. Поэтому уже в сентябре-октябре стоимость ТО может подняться на соответствующую сумму. А в тех регионах, где корректировка окажется ниже минимального значения, составит это самое минимальное значение. Для легковых автомобилей — 913 рублей.

В дальнейшем максимальная цена ТО для каждого субъекта РФ будет выводиться исходя из реальной экономической ситуации в регионах и рентабельности производственной деятельности операторов ТО. За точку отсчета будут браться предоставляемые операторами ТО и документально обоснованные сведения. Среди необходимых документов (по тексту методики):

«бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность;

учетная политика оператора с организацией раздельного учета доходов и расходов от проведения технического осмотра транспортных средств от доходов и расходов по другим видам деятельности;

группировка расходов, относимых на проведение технического осмотра транспортных средств, по статьям расходов;

расчет прибыли, необходимой для развития и финансирования расходов на проведение технического осмотра транспортных средств;

расчет предельного размера платы за проведение ТО с приложением обосновывающих материалов».

По словам Зайцева, в некоторых регионах стоимость ТО сегодня составляет 300–400 рублей. В них даже с учетом накопленной инфляции цена не покроет текущие затраты. Поэтому методикой был введен минимальный порог, на который в 2023–2024 годах они могут опереться. А дальше пересчет будет происходить ежегодно по реальным затратам с учетом экономической обстановки в каждом конкретном регионе.

Аналитики «Техэксперта» проводили расчет актуальных производственных затрат операторов ТО и того, что дает накопленная инфляция, — суммы, в общем, совпадают. На основании этих расчетов они делают однозначный вывод: средняя стоимость ТО в России в настоящее время должна быть для легкового автомобиля на уровне 1800 рублей.

И, скорее всего, уже в самом ближайшем будущем она выйдет на сравнимый уровень. Методикой, как уже было отмечено, подразумевается ежегодная работа над тарифом с учетом меняющейся экономической ситуации. Поэтому цены вряд ли будут стабильны, надолго фиксируясь на одном значении. Они будут расти вместе с ростом стоимости жизни и производственных затрат.

Что дальше?

На этом реформирование ТО не закончится. Согласно уже неоднократно упоминавшемуся плану-графику, следующий важный этап — передача аккредитации операторов ТО от РСА в Федеральную службу по аккредитации. Этот процесс должен завершиться к марту 2023 года.