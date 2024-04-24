Стоимость проезда по платным дорогам выросла «Автодор» с 23 апреля поднял тарифы за проезд по платным дорогам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госкомпания «Автодор» подняла тарифы за проезд по платным дорогам, сообщает «Коммерсант». Нововведение вступило в силу с 23 апреля. Индексация в среднем составила 8%.

По информации газеты, на отдельных участках цены за проезд выросли на 15–25%. Так, на четверть выросла стоимость следования на участках М-3 в Калужской области. Меньше всего индексация коснулась трассы М-12. Здесь цены выросли максимум на 7% на участке Москва — Электроугли (до 139 рублей). На остальных трассах — в пределах 1–5%. Цены упали на 0,2–3,6% на отрезках М-12 от Мурома, Владимира, Арзамаса до съезда на Иннополис.

Президент России Владимир Путин в начале апреля поручил членам кабмина принять меры с целью обеспечения бесперебойной связи на автомобильных дорогах. Особое внимание правительство уделит трассам, которые входят в состав международных транспортных коридоров. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Также президент поручил подготовить предложения о дополнительных мерах по повышению поставок магистральных седельных тягачей для российских перевозчиков. Путин распорядился рассмотреть вопрос о расширении механизма льготного лизинга колесных транспортных средств для роста доступности тягачей.