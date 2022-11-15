Долгострой: изучаем неизвестные факты из истории создания УАЗ-469 15 декабря исполняется 50 лет главному внедорожнику СССР — УАЗ-469. NEWS.ru выяснил, почему автомобиль можно назвать главным долгостроем века

По официальной версии, первые внедорожники УАЗ-469 сошли с конвейера 15 декабря 1972 года. NEWS.ru раскопал несколько любопытных эпизодов создания УАЗ-469 с опорой на первоисточники — заводские и министерские документы и переписку УАЗа с Министерством обороны.

История автопрома СССР нередко бывает не менее драматична, чем иной кинофильм. Наш сегодняшний герой УАЗ-469 не стал исключением: мы много знаем о его конвейерной жизни, но о том, как он создавался, информации крайне мало. В лучшем случае авторы многочисленных интернет-публикаций ссылаются на воспоминания ветеранов, в худшем — создают коктейль из недостоверных фактов.

Итак, УАЗ-469 стал самым продолжительным долгостроем советского автопрома. Согласно самой распространённой версии, путь до конвейера занял у «козлика» 16 лет. Но и финальная дата — 1972 год, когда по официальным данным машина встала на ульяновский конвейер, и исходная — 1956 год, когда конструкторско-экспериментальный отдел УАЗа закончил работу над первым техническим проектом внедорожника, как выясняется, не являются единственно верными.

Потомок 69-го

В 1953 году на конвейер после многолетних испытаний и модернизаций готовился встать армейский внедорожник ГАЗ-69, но представители Автотракторного управления Минобороны уже вовсю обсуждали с Министерством автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения характеристики и особенности будущего УАЗ-469, который на тот момент называли или машиной «типа ГАЗ-69», или машиной «на замену ГАЗ-69». Интересно, что УАЗ в то время не собирал автомобили, а занимался монтажом станций орудийной наводки «СОН-4» и выпуском прочей военной техники, поэтому изначально будущий внедорожник предполагали выпускать на ГАЗе. К слову, у ульяновского предприятия в промежутке с лета 1951-го по осень 1954 года не было даже названия, а только номер — 852. В конце 1954 года сборку ГАЗ-69 передают в Ульяновск, и в 1955 году здесь уже разворачиваются полномасштабные работы по конструированию будущего УАЗ-469.

Развеем один весьма устойчивый стереотип: смена индексов модели по пути к конвейеру никоим образом не связана с изменением конструкторской парадигмы. Первый условный индекс 469 разработка получает на УАЗе: цифры 69 означают преемственность с ГАЗ-69, а цифра 4 — это первая цифра диапазона индексов 450–499, закреплённого за Ульяновским автомобильным заводом. В дальнейшем постановлением правительства машина получит номер 460, а затем официально станет 469-й. Между тем первые несколько лет в документах завода, автомобильного и военного министерств внедорожник проходит как «двухосный легковой-тягач высокой проходимости грузоподъёмностью 0,5 тонны», «легковой автомобиль типа 4×4 грузоподъёмностью 0,5 тонны» и пр. Согласно тематической карточке Автотракторного управления Минобороны от 1957 года, будущий УАЗ-469 создают «в модификациях с грузовой платформой для транспортировки тяжёлого стрелкового и миномётного вооружения батальона с расчётами и боеприпасами и для буксировки прицепов весом до 0,8 тонны, открытого командирского и с закрытым кузовом для штабного и санитарного автомобиля и монтажа спецустановок».

Фото: wikipedia ГАЗ-69 выпуска Ульяновского автомобильного завода

Конкурентов изучали

Ещё один стереотип заключается в том, что УАЗ-469 создавали без оглядки на зарубежные образцы. Это ошибка: на УАЗе не просто изучали заграничные внедорожники, но и зачастую меняли конструкцию экспериментальных машин по заграничному образцу. К примеру, так было с торсионной подвеской, подсмотренной у армейского внедорожника из ГДР «P-2M» (по-русски — «П-2М»). Начинали же с изучения буклетов по внедорожникам Land Rover, Austin, итальянскому открытому джипу Campagniola и другим. Затем на завод начали поступать живые образцы: главный конструктор УАЗа Музюкин вошёл во вкус и даже оформил заявку на армейский внедорожник Porsche — документ сохранился в архиве.

От 469-го до «Хантера»

В 1962 году «советский джип» вышел на свои первые государственные испытания и показал, что конструкция его ещё далека от совершенства. Вот что писал в своём заключении член государственной комиссии, представитель НАМИ Максимов: «Образцы автомобилей УАЗ-469 испытаний не выдержали <...> и уступают серийному автомобилю ГАЗ-69 по удобству обслуживания и текущего ремонта, удобству управления, устойчивости и т. д.». С ним согласился член госкомиссии, представитель Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Тузовский: «В результате государственных испытаний большинство агрегатов УАЗ-469 оказались неработоспособными. На основании этого следует признать, что автомобиль в целом испытаний не выдержал. <...> Для проведения повторных испытаний автомобиль должен быть кардинально доработан».

На доработки ушло ещё десять лет. 15 декабря 1972 года машина встала на конвейер Ульяновского автомобильного завода, но всего через несколько месяцев военные подняли вопрос об остановке производства! Обратимся к приказу директора УАЗа от 26 октября 1973 года: «В июле и августе на завод поступили рекламации по поломкам сошек и рычагов рулевого управления, валов сошек и шпилек крепления рычага». Были сделаны соответствующие оргвыводы: главного конструктора Петра Ивановича Жукова сняли с должности, а назначенный на его место Лев Адрианович Старцев начал серьёзную модернизацию машины, которая затронула и рулевое управление, подвеску, и даже компоновку силового агрегата.

После того как инженеры исправили недочёты первого варианта, внедорожник начал обрастать серийными модификациями — появились «тропическое» и «северное» исполнения, санитарный вариант для медицинской помощи на дому, версия с экранированным электрооборудованием и другие. Не забывали на заводе и совершенствовать конструкцию УАЗ-469: фактически до 1985 года, когда «советскому джипу» присвоили четырёхзначный индекс 3151, да и в дальнейшем модернизация не прекращалась.

Неудивительно, что современный Hunter объединяет с образцом 1972 года лишь внешность, созданная Альбертом Михайловичем Рахмановым. Об отличиях можно написать большую статью, но мы перечислим основные: почти вдвое возросла мощность двигателя, вместо 4-ступенчатой появилась 5-ступенчатая коробка (её поставляют уже из-за границы), опционально предлагается блокировка заднего дифференциала, в базовой комплектации имеются ремни безопасности и антиблокировочная система тормозов, о которой в начале 70-х ещё и не знали...

По традиции пожелаем юбиляру долгих лет и новых модификаций — электрической, водородной и... летающей!