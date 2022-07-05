Страховка от дурака: зачем ГИБДД хочет маркировать лекарства По статистике, примерно 5% водителей, лишённых водительского удостоверения, пострадали из-за неправильного применения лекарств

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков выразил мнение, что Минздраву пора составить реестр лекарств, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем, так как они влияют на быстроту реакции. Случаи лишения прав и других последствий приема некоторых препаратов, имеющихся в открытой продаже, имеют место регулярно.

В интервью ТАСС Александр Быков сказал, что нужно систематизировать такие препараты. При этом он заметил, что «необходимо выходить на проблему запрета».

Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем [ее], чтобы люди, покупая [лекарства], понимали, — сказал он. — Врачи же как пишут: «Не рекомендовано». Что значит не рекомендовано? Мы понимаем, что они ухудшают внимание, в то же время «не рекомендуем» — нет четкого запрета. Поэтому в обществе эту тему надо будет поднять, дискуссию провести.

Дело случая

По данным ГИБДД за 2021 год, в России были лишены прав 248 тысяч водителей, пойманных за рулем в состоянии опьянения. 19,4 тысячи правонарушений совершено водителями в состоянии наркотического опьянения — именно в эту статистическую категорию и попадают многие «уличенные» в приеме некоторых лекарств.

Заподозрить состояние опьянения инспектор может по одному или нескольким из пяти признаков:

· запах алкоголя изо рта;

· неустойчивость позы;

· нарушение речи;

· резкое изменение окраски кожных покровов лица;

· поведение, не соответствующее обстановке.

То есть косвенным поводом для прохождения медицинского освидетельствования может стать даже жаркая погода, вызывающая потливость и покраснение у некоторых водителей.

Нередко сотрудники ГИБДД при проверке документов открыто спрашивают водителя, принимал ли он те или иные препараты. В периоды цветения, например, многие борются с приступами аллергии и принимают антигистаминные средства, которые могут вызывать сонливость. Инспекторы внимательно опрашивают водителей на предмет приема средств против аллергии.

Как пояснил NEWS.ru сотрудник ГИБДД, пожелавший остаться анонимным, составить точную статистику, сколько водителей ездят ежедневно под воздействием различных препаратов, влияющих на реакцию и моторику, невозможно. По его данным, от общего числа «пьяных» водителей, лишённых водительского удостоверения, примерно 5% пострадали из-за неправильного применения лекарств.

Проблема приема безрецептурных лекарств за рулем существует, говорит инспектор. Многие водители о ней не задумываются просто потому, что не сталкиваются с процедурой освидетельствования на предмет наркотического опьянения. Случаи приема опасных для водителей препаратов часто выявляются при оформлении ДТП. У водителя могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до уголовного преследования. Если ДТП мелкое, возможно первичное лишение прав на три года и штраф, а если есть пострадавшие, тем более несколько, или летальный исход — водитель уже может быть осужден на лишение свободы до 12 лет.

В то время как минимальный порог алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе законом определен, в отношении наркотических веществ таких норм нигде не прописано. Либо есть, либо нет. Следы употребления могут оставаться в организме иногда несколько недель, особенно если какое-то лекарство принимать курсом. Еще одна особенность — иногда сами водители не могут вспомнить, что именно они приняли, поскольку на получение результатов химико-токсикологического исследования требуется несколько дней — такова технология. Справки с результатами приходят по почте, иногда через несколько недель.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сами виноваты

Причиной многих, казалось бы, незаконных лишений прав является наш менталитет. Люди просто не читают инструкции, уверен руководитель движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов.

Инициатива ГИБДД правильная. Наши люди просто не привыкли читать инструкции к препаратам, которые принимают, таков наш менталитет. Тот же корвалол у нас используется от всех болезней: от головной боли, давления, сердечных болезней. Переволновался — выпил корвалол. Кольнуло в грудной клетке — корвалол. А в нем ведь содержится фенобарбитал, который входит в перечень наркотических веществ, — сказал он.

По словам Шкуматова, следует как можно проще донести до водителей информацию, что то или иное средство может быть опасно при вождении. Он предложил указывать на упаковках препаратов, сколько времени нужно воздерживаться от поездок за рулем после их приема. Маркировка при этом должна быть максимально заметная.

Важно, чтобы человек сразу понимал, что конкретный препарат может быть опасным как с точки зрения закона, так и собственной безопасности. И если есть рекомендация от врача на лечение какого-то заболевания, нужно подбирать безопасные препараты. У того же корвалола много аналогов, — добавил глава «Синих Ведерок».

Того же мнения придерживается и нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Александрович Шуров:

Главная проблема — люди принимают все подряд, без назначения врача, без изучения инструкции. У нас никто не читает бумажки в коробочках, где четко написано: не рекомендуется садиться за руль после приема. Большинство употребляют лекарства вообще не по показаниям. Важно понимать, что есть вещества, категорически запрещенные к приему за рулем, а есть препараты, дающие индивидуальную реакцию. Поэтому нельзя заниматься самолечением, всегда надо консультироваться с врачом. Повлиять на реакцию могут многие обезболивающие с действующим веществом на основе мака (опиоидная группа); содержащие кодеин — он часто встречается в импортных обезболивающих, особенно в тех, что куплены за рубежом и ввезены в страну в частном порядке.

Нарколог подчеркнул, что нельзя принимать настойки на спирту, содержащие фенобарбитал — к таким средствам относится крайне популярный в народе корвалол. Сильным седативным эффектом обладают противоаллергические препараты. Мало кто знает, что часть препаратов, регулирующих перистальтику кишечника (это многие средства от диареи), делаются на основе опийного мака.

По словам Шурова, категорически запрещены любые транквилизаторы, нейролептики, все психоактивные вещества. Например, феназепам. Любые снотворные — они держатся в организме долго и даже наутро влияют на моторику и реакцию.