Стиль и агрессия: фото новой Toyota Camry, чем интересна, что с двигателем

Фото: Toyota

Toyota Camry

Toyota представила в США новое поколение легендарной модели Camry. В России официально эту модель продавать не будут, ведь «Тойота» покинула наш рынок. Однако можно не сомневаться, что «Камри» будет завозиться к нам по схеме параллельного импорта.

Новая модель выглядит стильно и довольно агрессивно. А главным акцентом в дизайне стали передние фары необычной формы. При этом отныне будет два варианта оформления дизайна: «обычный» (комплектации LE и XLE) и спортивный (SE или XSE). Последние будут иметь 19-дюймовые диски, спойлер на крышке багажника и прочие атрибуты быстрой машины.

Другой стала новая «Камри» и в салоне. Если раньше интерьер этой модели часто называли консервативным (читай — скучным), то сейчас это царство хай-тека. Уже в базовую комплектацию Camry входит виртуальная приборная панель и медиасистема с восьмидюймовым экраном.

А богатые версии получат уже огромный 12,3-дюймовый экран. Плюс будет проекционный экран на ветровое стекло, беспроводная быстрая зарядка для смартфона, отделка салона из микрофибры и натуральной кожи, система автоматического торможения, кресла с вентиляцией и пр.

Еще одна новость — отныне «обычных» двигателей на Toyota Camry не будет. Моторов V6 тоже. Только гибриды. Например, появится версия с силовой установкой с бензиновым четырехцилиндровым мотором объемом 2,5 л, который работает вместе с двумя электродвигателями. Мощность такой машины — 228 л. с.

А еще есть версия с тремя электродвигателями. В этом случае мощность составляет уже 235 л. с. Но главное, что один электромотор в этом случае работает с задней осью. То есть такая «Камри» окажется полноприводной.

В продажу в США новая Toyota Camry поступит в начале 2024 года. Как выглядит этот автомобиль — в галерее NEWS.ru.