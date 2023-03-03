Стартовали продажи кроссовера «Москвич-3»: что за машина, сколько стоит NEWS.ru собрал все факты о долгожданной новинке

Фото: Завод «Москвич»

С 3 марта по всей России стартуют продажи автомобилей возрожденной марки «Москвич-3». Что это за машина, какие у нее характеристики, что входит в базовую комплектацию, сколько стоит авто — в материале NEWS.ru.

Марка «Москвич» восстала из пепла буквально за полгода. Руководство возрожденного бренда взяло на себя обязательство уже в 2023 году довести объемы выпуска автомобилей до 50 тысяч в год. В мае прошлого года, после громкого ухода Renault из России столичный автозавод в районе Печатники перешел под контроль правительства города. Тогда же было объявлено, что с конца 2022 года там будет налажена сборка автомобилей под маркой «Москвич». 26 ноября производство было возобновлено, причем в первую партию из 600 автомобилей вошли и модификации на электротяге.

Родом из Китая, но с важной доработкой

Стоит отметить, что в штат нового автопроизводителя перешли все сотрудники российского офиса Renault и некоторые функционеры из столичного дептранса. Им удалось за полгода организовать хоть и крупноузловую, но ритмичную сборку новых, современных автомобилей. В официальных сообщениях пресс-служба «Москвича» старается избегать упоминания оригинальной модели JAC JS4, которую, по сути, освоили в Москве с новыми эмблемами, однако в плюс российскому менеджменту можно приписать то, что по пути на столичный конвейер компактный кроссовер из Китая уже получил одну важную доработку.

В Китае JAC JS4 доступен в трех основных модификациях, все исключительно с передним приводом: с атмосферным мотором 1,6 литра, с 1,5-литровым турбодвигателем и с электрической силовой установкой. На данный момент «Москвич» освоил сборку двух последних моделей, причем бензиновая отличается от китайского прототипа: для нашей страны двигатель форсировали со 136 до 150 л.с., крутящий момент достигает 210 Нм, причем в бак можно лить топливо с октановым числом 92. Бензиновые кроссоверы оснащают как механической, так и автоматической коробками передач — в последнем случае это бесступенчатый вариатор CVT. Дорожный просвет — 170 мм.

Фото: Завод «Москвич»

Базовая комплектация «Москвича-3»

Уже в базе «Москвич» неплохо оснащен: ABS и ESP, климат-контроль, мультимедийная система с 10,25 дисплеем и встроенной поддержкой Apple Carplay и Android Auto, светодиодная оптика спереди и сзади, багажник объемом 520 литров. Откровенно говоря, у локализованной версии китайского кроссовера есть лишь один недостаток: не предусмотрены обогревы стекла, руля и сидений. Впрочем, многие дилеры готовы установить эти опции в подарок уже «на местах», а сам «Москвич» обещает уже в ближайшее время наладить выпуск машин уже с «теплым» пакетом.

Многих смутила документация, опубликованная в Росстандарте: в ней мощность электрической версии «Москвича-3» указана на уровне 68 л.с. Тут важно понимать: в одобрении типа транспортного средства (ОТТС) указана мощность, которую электродвигатель может развивать непрерывно в течение 30 минут. Пиковое же значение снова больше, чем у версии для китайского рынка: 193 л.с. против 170, что делает «электро-Москвич» весьма динамичным автомобилем. Пробег на одном заряде батарей по циклу WLTP заявлен на уровне 410 км, то есть в реальной жизни можно смело рассчитывать на 300 км зимой и на 360 км летом при комфортной температуре.

Фото: Завод «Москвич»

Где можно купить «Москвич-3» и сколько он стоит?

По состоянию на 3 марта 2023 года открыты 52 официальных автосалона и обслуживания в 23 городах России. В список городов вошли: Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Пермь, Ижевск, Саратов, Набережные Челны, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Кемерово и Оренбург.

Цена базовой версии «Москвича-3» с бензиновым турбодвигателем — 1 970 000 рублей за версию с «механикой» и 2 035 000 рублей за модификацию с вариатором. Электрическая машина, разумеется, дороже — 3 500 000 рублей. Если воспользоваться всеми скидками по программам «трейд-ин» (сдать старый автомобиль в счет оплаты нового) и кредитными программами, скидки могут достигать 400 тысяч рублей.

Важно помнить: кредитные программы, которые предлагают в автосалонах, далеко не всегда выгодны, и то, что дилер недополучил от покупателя, он обязательно компенсирует отчислениями от банков. Рассчитывать на хитрость тоже можно не всегда: многие пытаются купить автомобиль в кредит со скидкой и потом погасить займ досрочно. Банки эту схему давно знают, поэтому прописывают в договоре штрафные санкции за досрочное погашение. Вывод один: необходимо как следует изучить финансовую сторону сделки. Не исключено, что без скидки в итоге получится дешевле.