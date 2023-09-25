Стало известно, сколько россиян могут позволить себе купить автомобиль Опрос: только 3% россиян планируют купить новый автомобиль в ближайшее время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Только 3% россиян могут позволить себе купить новый автомобиль в ближайшее время и планируют это сделать, стало известно из опроса KP.RU. По данным исследования, еще 4% респондентов хотят приобрести подержанную машину, а 1% опрошенных рассчитывает получить авто в подарок от родственников.

При этом 48% респондентов не имеют машины и не планируют покупать автомобиль в ближайшее время. Такой вариант ответа дали в том числе те, кто предпочитает ездить на общественном транспорте или пользуется услугами каршеринга или такси. 24% респондентов купили свою машину давно и пока менять ее не планируют. Это связано с высокими ценами. Некоторые же объясняют такую позицию тем, что не видят смысла обновлять автомобиль, если старый еще работает.

Еще 15% хотят купить автомобиль позже. Они отмечают, что ждут стабилизацию цен или планируют накопить, чтобы не брать кредит. 10% не будут менять авто в ближайшее время, так как только недавно приобрели машину.

Опрос проводился в социальных сетях и мессенджерах издания. Участие в исследовании приняли 5,9 тысячи человек.

Автоэксперт Владимир Моженков ранее рассказал, что россияне будут заказывать иномарки через Армению. Он отметил, что такой канал уже работает. По его словам, также купить машину можно через Киргизию и Казахстан.