Стало известно, почему российскому автопрому тяжело конкурировать с Китаем В НПК «Автоприбор» признали сложность конкуренции с Китаем в производстве авто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Комплектующие для производства автомобилей в Китае стоят в разы дешевле, российскому автопрому сложно с этим конкурировать, признала коммерческий директор НПК «Автоприбор» Александра Старикова на международной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, одной из причин такой разницы в цене является очень маленький объем производства в России.

В настоящий момент очень сложно конкурировать с комплектующими из Китая, которые стоят в разы дешевле. И одной из причин такой разницы в цене является очень маленький объем производства, — заявила она.

Она отметила, что в Китае производится 30 млн автомобилей в год. В России тем временем, по данным на 2023 год, произведено всего порядка 720 тысяч авто.

Также на выставке замглавы ФГУП «НАМИ» по маркетингу Николай Шмидт заявил, что порядка 50% себестоимости автомобиля приходится на электронную интеллектуальную систему. По его словам, автомобиль становится достаточно сложным. Для многих он стал не просто средством передвижения, а офисом на колесах с хорошо оснащенными мультимедийными системами как для отдыха, так и для работы. Поэтому, считает он, это одно из направлений, которое будет дальше развиваться.