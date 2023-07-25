Стало известно о новой нехватке комплектующих на АвтоВАЗе «Известия»: АвтоВАЗ снова испытывает нехватку комплектующих для Lada Vesta

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Газета «Известия» со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что АвтоВАЗ приостановил производство нового автомобиля Lada Vesta NG. В компании данную информацию опровергли, заявив, что план производства Lada Vesta и сдачи автомобилей в торговую сеть выполняется. При этом на предприятии признали, что у них имеются проблемы с комплектующими.

Иногда возникают непредвиденные сложности с отдельными компонентами, но на сдачу готовых автомобилей в отгрузку дилерам это не влияет. Сложности планово устраняются. Идет обычный рабочий процесс, — сообщил директор по связям с общественностью концерна Сергей Ильинский.

В свою очередь дилеры пожаловались на то, что не могут пустить автомобили производства российской компании в продажу, поскольку они поступают в салон в некомплектном виде. По словам представителей отрасли, на таких машинах может быть не установлена система вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», а также отсутствует окантовка систем мультимедиа.

Издание отмечает, что ранее приостановка сборочного конвейера была связана в нехваткой более сложных электронных компонентов, включая ABS, блоки управления подушками безопасности и тому подобное. Сейчас же речь идет об относительно простых деталях.

В АО «ГЛОНАСС» заявили, что перебоев в поставках их устройств не возникало.

Эксперты отмечают, что проблемы могут быть вызваны целым рядом причин. Так, нехватка пластиковых окантовок обуславливается отсутствием у производителя какого-либо компонента, входящего в состав полимера, из которого изготавливается деталь. При этом специалисты подчеркивают, что в сложившихся условиях поставка некомплектных авто — единственный способ не останавливать производство.

Косвенно на нехватку комплектующих может указывать перенос зимнего корпоративного отпуска, ранее запланированного на 27–29 декабря 2023 года, на 26–28 июля 2023 года. Согласно официальной позиции АвтоВАЗа, это вызвано не дефицитом запчастей, а иными причинами.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ отзывает в России 79,5 тысячи автомобилей. Речь идет о выпущенных в 2022–2023 годах моделях Granta, а также внедорожниках Niva Legend и Niva Travel, у которых отсутствует блок управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».