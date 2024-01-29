Стало известно, насколько вырос ввоз машин из Китая в Россию РБК: ввоз китайского наземного транспорта в Россию увеличился на 258% за год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия увеличила импорт наземных видов транспорта из Китая на 258% в 2023 году в сравнении с данными годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на таможенное управление КНР. В 2022 году объем импортированной продукции данного типа оценили в $6,28 млрд, в то время как в прошлом году он достиг $22,52 млрд.

Также существенный прирост показал импорт оборудования и механических устройств — в данном случае показатель прибавил 50,4%, добравшись до отметки в $25,24 млрд. При этом закупки инструментов и металлов увеличились на 51,3% — с $1,91 млрд до $2,89 млрд. Общий объем экспортированных Китаем в Россию товаров оценили в $110,97 млрд, что на 46,9% больше, чем годом ранее.

Ранее Компания «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», которая является официальным представителем Haval в России, сообщила об отзыве более 32 тысяч автомобилей производителя из-за уязвимости, связанной с электропроводкой. Отзыву подлежат модели Haval F7 и F7x, которые были произведены в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.

Автоэксперт Юрий Урюков ранее рассказал, что доступность китайских автомобилей на российском рынке является их главным преимуществом перед конкурентами. Он пояснил, что речь идет не о дешевизне машин, а о самом факте наличия на рынке.