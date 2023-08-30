Стало известно, насколько подорожали машины в России В России к концу августа машины подорожали на сумму до 400 тысяч рублей

В России зафиксирован резкий рост стоимости автомобилей, сообщает RG.RU, ссылаясь на данные автодилеров. Как утверждается, за июль и август машины китайского и отечественного производства прибавили в цене от 0,5% до 17% или от 70 до 400 тысяч рублей в денежном эквиваленте.

По информации издания, это подорожание стало крупнейшим с мая 2022 года. Его связывают со вступлением новых условий утилизационного сбора. Кроме того, официальные дилеры практически исчерпали запас европейских машин. Предполагается, что его хватит до осени, а параллельный импорт серьезно сказывается на стоимости автомобилей.

Усугубляется ситуация ослаблением рубля. Учитывая ситуацию на валютном рынке, автодилеры не исключают новый этап подорожания автомобилей.