Стало известно, на что приходится половина себестоимости автомобиля Замглавы «НАМИ» Шмидт: до 50% себестоимости авто приходится на электронику

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Порядка 50% себестоимости автомобиля приходится на электронную интеллектуальную систему, заявил замглавы ФГУП «НАМИ» по маркетингу Николай Шмидт на выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, автомобиль становится достаточно сложным. Для многих он стал не просто средством передвижения, а офисом на колесах с хорошо оснащенными мультимедийными системами как для отдыха, так и для работы.

Очень важную роль играет система безопасности, которая тоже базируется на хорошей, развитой электронной архитектуре. Поэтому на сегодняшний день в хороших автомобилях порядка 40–50% себестоимости — это электронная интеллектуальная система. Это одно из направлений, которое будет дальше развиваться, — сказал Шмидт.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы поддержали ежегодную индексацию акцизов на мотоциклы, легковые автомобили и моторное топливо на 4% в ближайшие три года. Нижняя палата парламента приняла соответствующий закон. Изменения коснутся Налогового кодекса и будут призваны усовершенствовать налоговую систему РФ.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как ухаживать за автомобилем в жару. По его словам, необходимо проверять уровень антифриза в машине и следить за температурой в салоне.