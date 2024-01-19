Стало известно, кому нужно заменить водительские права Автоэксперт Кадаков: водительские права нужно заменить выезжающим за рубеж

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Водительские права в случае истечения срока действия нужно заменить при выезде за рубеж, рассказал автоэксперт Максим Кадаков. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что у полицейских других стран нет доступа к российским базам данных. При этом он напомнил, что Министерство внутренних дел (МВД) России разрешило не менять права, срок действия которых истекает в 2024-2025 годах.

При выезде за рубеж (не важно, куда — в Казахстан, в Армению, в Азербайджан, в Белоруссию) нужно, конечно, права менять, потому что тамошние полицейские будут смотреть на срок действия, который указан на пластике. Доступа к российским базам данных у них нет, — отметил автоэксперт.

Кадаков уточнил, что в остальных случаях автомобилист вправе сам решать, когда поменять водительские права. Сейчас сделать это можно как до истечения срока действия документа, так и после. Автоэксперт подчеркнул, что штраф за это не предусмотрен.

Пресс-служба МВД России ранее сообщила, что срок действия водительских прав, который истекает в 2024–2025 годах, автоматически продлят на три года. Нововведение коснется водителей личного и рабочего видов транспорта. В течение трех лет у водителей «просроченных» удостоверений не будет необходимости в их замене.