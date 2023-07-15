Стало известно количество китайских автомобильных брендов в России РОАД: доля китайских брендов на авторынке РФ превышает 40%

Фото: Сергей Булкин/News.ru

В настоящее время доля автомобильных брендов из КНР на российском рынке превышает 40%. Об этом ТАСС рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Там отметили, что на сегодняшний день в стране представлены более 20 китайских марок.

В России более двух десятков брендов из Китая. <...> При этом, бренды из поднебесной уже занимают долю в продажах новых автомобилей выше 40%, — рассказали в РОАД.

В апреле президент РОАД Алексей Подщеколдин говорил о 15 автобрендах из Китая в России.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом полугодии 2023 года продажи автомобилей в РФ выросли на 9,9% — до 428,3 тысячи. В десятку самых продаваемых вошли шесть китайских брендов — Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda и Changan.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил о том, что в компании рассматривают возможность привлечения труда заключенных. Он допустил, что в перспективе завод задействует несколько сотен таких кадров. Подобный вариант возник по причине дефицита рабочих рук.