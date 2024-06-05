Стало известно, когда начнутся продажи новой модели Lada Iskra Соколов: продажи новой модели Lada Iskra начнутся в первом полугодии 2025 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Презентация нового автомобиля Lada Iskra

Продажи новой модели Lada Iskra могут начаться на рубеже первого и второго кварталов следующего года, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов в эфире телеканала НТВ. По его словам, конвейерное производство стартует в начале 2025 года.

Конвейерное производство начнется только в самом начале 25-го года, соответственно, в дилерские центры продажи начнутся уже на рубеже первого и второго кварталов следующего года, в первом полугодии по крайней мере уж точно, — сказал он.

Волжский автозавод представил принципиально новую модель Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме. В ее основе лежит французская платформа CMF-B-LS, на которой построены Dacia Logan и Sandero.

Модель будут делать в нескольких вариантах: седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross с увеличенным дорожным просветом. Автомобиль будет приводиться в движение бензиновым мотором объемом 1,6 л и мощностью 90 или 106 л. с., который будет работать как с механической коробкой передач, так и с вариатором.

В богатых комплектациях Lada Iskra получит такие опции, как подогрев лобового стекла и руля, несколько USB-разъемов, система климат-контроля, камера заднего вида, панорамная крыша, большой экран мультимедийной системы и цифровая приборная панель перед глазами водителя. На нее можно выводить, например, данные навигационной системы.