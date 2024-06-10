Стало известно, как можно определить размер штрафа за опасное вождение Автоэксперт Крохмаль: штраф за опасное вождение можно привязать к стоимости авто

Размер штрафа за опасное вождение можно определять по стоимости машины, рассказал НСН автоэксперт Константин Крохмаль. По его словам, для автомобилей премиум-класса штрафы должны быть до 500 тысяч рублей.

Учитывая то, что штрафы за опасное вождение до пяти тысяч рублей были актуальны пять-семь лет назад, сейчас их нужно увеличивать до 50 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства и изъятием прав, также ввести уголовную ответственность. Самое главное, нужно привязать штраф к стоимости автомобиля, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что штраф за опасное вождение на машине премиум-класса должен быть больше, чем за вождение на классической русской или китайской машине. По его мнению, штраф для классики должен быть до 50 тысяч рублей, а для Lamborghini — от 300 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в предложенный законопроект нужно добавить ответственность за агрессивное и шумное вождение ночью, когда автомобилисты гоняют и шумят, добавил Крохмаль.

Ранее глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов внес в ГД законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение. За повторное правонарушение предлагается лишать водительских прав на срок от одного до трех месяцев.