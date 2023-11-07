Стало известно, чем дешевые модели Tesla будут отличаться от дорогих Автоэксперт Субботин: дешевые Teasla будут отличаться от дорогих оснащением

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Дешевые модели электромобилей Tesla, производство которых планируют запустить в Германии, будут отличаться от дорогих только оснащением и комплектацией, рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин. В беседе с «360» он подчеркнул, что принцип работы транспортных средств остается одинаковым независимо от цены: им требуются батарейка, инвертор, преобразующий напряжение, и электромотор.

Илон Маск выпускает разные автомобили — и дорогие, и дешевые. И диапазон цен у него довольно большой, на самом деле. <...> Дорогая модель от более дешевой отличается только оснащением и комплектацией, больше ничем, — пояснил автоэксперт.

По словам Субботина, все остальные составляющие вариативны. Производитель может установить несколько компьютеров, обшить салон кожей и внести различные дополнения, которые отразятся на цене. У электромобилей гораздо больше вариантов для составных частей, чем у традиционных машин, отметил автоэксперт.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее посоветовал отложить покупку китайских автомобилей по крайней мере на три года. По его словам, в России пока не накоплен достаточный опыт массовой эксплуатации продукции автопрома КНР.