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Стали известны самые подорожавшие автомобили в России

Китайские автомобили Chery и Geely сильнее всего подорожали за прошлый год в России

В России в 2022 году сильнее всего подорожали автомобили китайский производителей Chery и Geely. Меньше всего изменилась стоимость российской Lada. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие», результаты которого приводит РИА Новости.

Эксперты проанализировали изменение средних цен на наиболее востребованные новые автомобили в течение всего 2022 года. Так, средняя стоимость отечественного внедорожника Lada Niva Travel по итогам года составила 1,08 млн рублей, что на 10,9% больше, чем в январе. Также среди наименее подорожавших оказались Lada Granta — 829,2 тысячи рублей по итогам года, подорожание составило 11,1%, и также китайская FAW Bestune T77 — 2,2 млн, рост стоимости составил 14,9% за 12 месяцев.

По словам экспертов, также умеренный рост стоимости продемонстрировали Lada Vesta — на 23,7%, UAZ Patriot — на 25,1%. В первой десятке рейтинга оказались два представителя корейского автопрома — Hyundai Tucson (+29,3%) и Kia Seltos (+30,6%). Подорожание, сопоставимое с корейскими моделями, показали китайские Changan CS75FL — подорожал на 24,8% и Haval Jolion — на 31,3%.

Однако ценник на китайские автомобили Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и три модели Geely — Atlas Pro, Tugella и Coolray — вырос за год в диапазоне от 43% до 60%. Особенно отличился Chery Tiggo 8 Pro Max, продемонстрировавший рост на 73,4%, или на 1,6 млн рублей.

По мнению специалистов, в ближайшие пару месяцев прошлогодние китайские модели будут продаваться с дисконтом порядка полмиллиона рублей и выше. Однако ценник на авто 2023 года выпуска может вырасти на 10–12% уже к концу первого квартала.

Ранее газета «Коммерсант» написала, что цены на автомобили в РФ с 1 января остались на уровне прошлого года вопреки тренду прошлых лет. Это связано как с прекращением поставок официально представленных в РФ марок, так и с отсутствием ажиотажа у дилеров. Кроме того, бренды из КНР сменили стратегию: вместо прайс-листов они обновляют скидки, повышая или снижая их размер.

Автоэксперт Владимир Моженков в свою очередь заявил, что российский авторынок может наверстать упущения провального 2022 года за счет усиления активности отечественных производителей, развития в стране китайских дилерских сетей, а также поставок иномарок по параллельному импорту. По его словам, китайские авто уже в ноябре — декабре стали самыми продаваемыми в России иномарками, а к лету 2023 года в стране появятся мощные сети дилеров из КНР, которые буду активно проникать на российский авторынок. Массовый сегмент займут машины от АвтоВАЗа и «Москвича», также специалист не исключил распространения иранских авто.