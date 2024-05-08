Стала известна самая продаваемая машина на «вторичке» в РФ Pango Cars: Hyundai Solaris стал самым продаваемым авто на «вторичке» в апреле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Hyundai Solaris в апреле текущего года остался самым продаваемым на вторичном рынке в России, рассказали «Российской газете» эксперты автомобильной системы Pango Cars. На втором месте идут модели Kia Rio и Lada Vesta.

Отмечается, что в прошлом месяце при выборе автомобилей с пробегом граждане РФ наибольшее предпочтение отдавали марке Kia, на долю которой пришлось 13,4% от всех продаж. За ней расположились Lada (12,6%), Hyundai (12%), Renault (6,3%) и Nissan (6%).

Наиболее высоким спросом на «вторичке» пользовались авто стоимостью от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, составив 32,6% от всех продаж. Еще 25,4% автолюбителей готовы были отдать за машины от одного миллиона до 1,5 млн рублей, а 14,6% — до 500 тысяч рублей.

В связи с возможной индексацией ставки утилизационного сбора на легковые автомобили летом ожидается кратковременное повышение спроса сначала на новые авто, а затем, спустя два-три месяца, фокус покупателей сместится на вторичный авторынок. Данная тенденция будет связана с вероятным повышением цен, связанным с нововведениями, — добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия потребовала от Китая сократить экспорт в Европу электромобилей. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, доступ на рынки ЕС должен быть равным, однако Европа будет защищать свои компании «без колебаний».