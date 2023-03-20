Срок действия водительских прав, истекших в 2022 году или истекающих в 2023, автоматически продлен на три года, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе расширенной коллегии ведомства. По словам Колокольцева, это было сделано для удобства водителей и снижения административной нагрузки на органы МВД, передает ТАСС.
Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем, продлен на три года, — сказал министр.
Россияне также могут предъявлять водительские права сотрудникам ГИБДД в электронном виде через приложение «Госуслуги Авто». Однако реальный документ иметь при себе нужно все равно, чтобы не быть оштрафованным. Дело в том. что приложение является дублирующей системой, а некоторые инспекторы могут не иметь при себе планшета.
Ранее стало известно, что в 2022 году в России выдано около 180 тысяч международных водительских удостоверений, что вдвое больше, чем в 2021 году. При этом спрос на получение российских прав несколько снизился. По мнению экспертов, рост количества выданных международных прав связан с миграцией россиян за границу на фоне военной операции на Украине. Кроме того, граждане стали больше ездить на отдых за рубеж на своих автомобилях.