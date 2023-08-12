Спас Nissan, сбежал из-под ареста: что будет в фильме Apple о Карлосе Гоне Премьера состоится на Apple TV 25 августа

Фото: Uli Deck/dpa/Global Look Press

Карлос Гон

25 августа на сервисе Apple TV+ состоится премьера документального фильма о жизни известного топ-менеджера автоиндустрии Карлоса Гона под названием Wanted: the escape of Carlos Ghosn («Разыскивается: побег Карлоса Гона»). Фильм будет доступен в России для владельцев устройств Apple. В Японии с ним выпускали комиксы, которые пользовались большим спросом, так как он был популярнее многих рок-звезд и актеров. В общенациональном опросе 2011 года «Кто мог бы управлять Японией из иностранцев?» Гон занял седьмое место. Кто такой Карлос Гон, за что его разыскивают и почему называют гением автомобильной промышленности — в материале NEWS.ru.

Где Карлос Гон начинал карьеру

Родился Карлос Гон в Бразилии, затем его семья переехала в Ливан, однако основная часть его жизни прошла во Франции. Во многом благодаря этому Карлос отлично говорит сразу на четырех языках: помимо английского и французского, он владеет арабским и португальским. Старт карьеры великого менеджера начался сразу после окончания учебы — он поступил работать в компанию Michelin, которая выпускает шины и комплектующие для машин.

Карьера Карлоса Гона была стремительной: уже в 30 лет он был назначен главным операционным директором южноамериканского филиала Michelin. Должность эта была, как у нас часто говорят, «расстрельной»: подразделение Michelin в Южной Америке приносило одни убытки, и шансов исправить ситуацию практически не было. Но Гон не хотел, чтобы его «расстреляли». Он командовал жестко, проводил массовые сокращения и реформы. И в итоге он сделал невозможное — всего через два года отделение Michelin в Южной Америке стало прибыльным.

Фото: Hitoshi Yamada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Карлос Гон

В 1996 году Карлос Гон переходит в Renault, где занимает должность исполнительного вице-президента. В то время французская компания находится в глубоком кризисе — только в 1996 году она потеряла 2 млрд франков. Но Гона такими потерями не испугать. Он вновь действует безжалостно и начинает реформы. Например, объявляет о закрытии завода Renault в бельгийском Вилворде, что вызывает волну возмущения как в Бельгии, так и во Франции. Массовые забастовки, митинги, водометы, слезоточивый газ и попытки правительства повлиять на ситуацию не сломили Гона — убыточные производства были остановлены, многие проекты были заморожены, компания сконцентрировалась только на том, что приносит выгоду. Именно в то время у Гона появилось прозвище, которое будет оставаться с ним долгие годы, — Убийца Расходов (Le Cost Killer). Но Убийца Расходов — это не только про увольнения. Уже к концу 1997 года Renault вновь стала прибыльной.

А к 1999 году Renault настолько окрепла, что решила взять под опеку японский Nissan (было куплено 38,5% акций японской компании). Карлос Гон был назначен не только боссом Renault, но и главой Nissan. А у Nissan в конце 1990-х были большие проблемы: за предшествующие семь лет доля марки на рынке сократилась с 6,6% до 4,9%, а долг вырос до $20 млрд. В 1999 году большинство экспертов были уверены, что Renault совершает огромную ошибку, связывая свою судьбу с убыточным и проблемным Nissan.

Как Карлос Гон уволил всех «людей у окна»

Карлос Гон прибыл в Японию вместе с 30 помощниками и сразу приступил к делу, не обращая внимания на японские традиции. А их было предостаточно. Например, часто контракты заключались не с теми фирмами, которые предлагали более низкие цены, а с теми, которые работают с Nissan долгие годы. А продвижение по службе по японской традиции делалось не из-за таланта, а по выслуге лет. В Nissan была распространена ситуация, когда серьезно провинившегося сотрудника не увольняли с работы, а оставляли в офисе. Он больше ничего не делал, а просто сидел и смотрел на улицу. Единственное, что требовалось от «человека у окна», это рассказывать другим о том, какая сейчас погода и что происходит перед входом в офис.

Но Карлос Гон не любил болтать о погоде, не тратил время на small talk (непринужденный разговор на отвлеченную тему) и не стеснялся задавать топ-менеджерам Nissan неудобные вопросы и заставлять их оправдываться. И тот факт, что они при этом «теряли лицо», его не смущал. Его интересовала прибыль.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Карлос Гон

Согласно проведенной Карлосом Гоном оценке, 43 из 46 моделей, которые делал в 1999 году Nissan, были признаны нерентабельными. Сразу же было закрыто пять заводов в Японии, сокращена 21 тыс. человек (из 150 тыс. сотрудников). Гон отказался от традиционных поставщиков комплектующих (запчасти для Nissan были на 20–25% дороже, чем для Renault). Половина управляющих Nissan была уволена. Разумеется, это вызвало большую волну недовольства со стороны японцев, которые были уверены, что их захватили иностранцы. И позже Гону это не простили.

Однако после появления Карлоса Гона Nissan фактически родился заново. Производство стало расти, новые модели начали пользоваться спросом в мире. Уже к 2002 году Nissan получил прибыль, а производство машин стало стремительно расти! Это было неслыханным успехом для Nissan, который еще недавно был на грани банкротства. Через семь лет после создания альянса с Renault рыночная капитализация японской компании увеличилась более чем в четыре раза. Именно тогда в Японии началась гономания, а у самого Карлоса Гона появились новые прозвища — все чаще его называли не Убийца Расходов, а Мистер Исправь и Семь Одиннадцать (Гон работал с 07:00 до 23:00).

Чем закончилась карьера Карлоса Гона

К 2018 году Карлос Гон создал гигантский автомобильный концерн, в который помимо Renault и Nissan входили такие компании, как Mitsubishi, АвтоВАЗ и много других фирм: Dacia, Infiniti, Datsun. При этом Гон одновременно занимал сразу две должности — гендиректора Renault и главы Nissan. Он не хотел покидать ни одну из них. И никто не мог объяснить ему, что управлять двумя такими огромными компаниями, которые находятся в разных частях света, — это перебор. Как говорят, он стал терять связь с реальностью.

Почти за 20 лет управления двумя огромными компаниями Карлос Гон стал думать, что он непогрешим. Между тем недовольство его решениями накапливалось. В первую очередь в Японии. Например, Гон задумал провести полное слияние Renault и Nissan, но многие японские менеджеры этому противились.

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press Карлос Гон

Одновременно с этим Гон стал ощущать себя «королем жизни». Зарплата Гона в Nissan была в семь раз больше, чем у главы Toyota. За счет Renault он организовал в Версале праздник в свой день рождения — официанты и музыканты были в винтажных исторических костюмах. И постоянно летал на личном самолете, покупал за счет компаний недвижимость в разных странах мира, где потом проводил отпуска.

В итоге Гон проглядел, как против него созрел заговор. Nissan провел внутреннее расследование, и в ноябре 2018 года Карлоса Гона арестовали в аэропорту Токио. Его обвиняли в финансовых нарушениях, подлогах, хищении, занижении доходов и прочих преступлениях.

Сколько дней провел Карлос Гон в тюрьме

«Когда в Японии кого-то арестовывают — жизнь этого человека окончена», — будет говорить Карлос Гон после своего побега. Особенности судебной системы Японии таковы, что в 99,7% случаев суды встают на сторону обвинения и выносят приговор.

Но есть нюанс — суды в Японии беспристрастны, а адвокаты имеют массу возможностей для оправдания подзащитного. Просто для прокуратуры считается позором, если они не выигрывают дело. И если есть сомнения в виновности человека, то чаще всего дело просто закрывается: прокуроры считают, что лучше отпустить виновного и дать ему новый шанс на исправление, чем опозорить систему правосудия.

И поэтому лишь 37% дел попадают в суд. Кроме того, часто прокуроры выбирают в деле то нарушение закона, которое проще всего доказать. В деле Карлоса Гона это также проявилось. Из четырех пунктов обвинения (нарушение финансовой отчетности, сокрытие доходов, хищение, уход от уплаты налогов) до суда дошел только один — нарушение финансовой отчетности. В прокуратуре решили, что доказать его будет проще всего.

Гон провел в заключении в одиночной камере 130 дней. Затем его выпустили под залог в 1 млрд иен (около $9 млн). По условиям залога он мог гулять. А 30 декабря 2019 года была осуществлена операция, про которую еще не раз будут снимать фильмы. И которой позавидует Джеймс Бонд.

Фото: Kenichiro Seki/Xinhua/Global Look Press Карлос Гон

Как Карлос Гон совершил побег в ящике

30 декабря Карлос Гон зашел в токийский отель Grand Hyatt для встречи со своими знакомыми. Затем он вместе с ними на общественном транспорте переехал в другой отель, где жили некие «музыканты» с большим количеством оборудования. Но это были не музыканты, а сотрудники частной службы безопасности, которыми руководил бывший спецназовец армии США Майк Тейлор. Они взяли большой черный ящик, просверлили в его днище несколько отверстий для воздуха, положили туда Карлоса Гона и повезли в аэропорт, где их ждал арендованный самолет.

День побега был выбран не случайно — в канун Нового года в Японии многие сотрудники уходят в отпуск, и «музыканты» решили, что в этот момент требования к досмотру пассажиров будут не такими строгими. И они оказались правы. Сотрудникам в пункте досмотра стало лень изучать не проходящий в стандартный сканер ящик с Карлосом Гонов внутри. И они разрешили пронести «инструменты» без досмотра.

Затем частный самолет вылетел из Японии, быстро достиг воздушного пространства Китая и в итоге приземлился в Стамбуле.

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press Карлос Гон

В настоящий момент Карлос Гон проживает в Ливане. И периодически дает интервью, осуждая руководство Nissan и Renault во всех смертных грехах. При этом покинуть Ливан он не может — в Европе на него выдан ордер на арест, как и в Японии. Кстати, Майк Тейлор, который организовал побег Гона, в итоге был выдан властям Японии и отсидел два года в тюрьме. Осуждены также были два пилота и руководитель авиакомпании, но посадили их уже в Турции.

За решеткой оказался и бывший заместитель Карлоса Гона в компании Nissan Грег Келли. Но всем понятно, что он стал козлом отпущения, к тому же его осудили лишь на шесть месяцев заключения. При этом суда над самим Карлосом Гоном так и не было. Поэтому до сих пор никто не знает, совершил ли он что-то незаконное или нет. Кроме того, Гон подал в суд на Nissan и требует с компании около 1 млрд в качестве компенсации.

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