Совфед принял важный для автовладельцев закон Совфед исключил полис ОСАГО из списка документов для регистрации авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации исключил полис ОСАГО из списка документов, обязательных для постановки на учет транспортного средства. Изменения внесены в закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ», они коснутся постановки автомобиля на госучет и его перерегистрации в связи со сменой владельца. Трансляция заседания велась на сайте СФ.

Закон также разрешает владельцам сразу снимать машину с учета в ГАИ при продаже, а не через 10 дней после обращения в автоинспекцию. Если закон утвердит президент, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Государственная дума РФ ранее приняла в третьем чтении поправки, исключающие полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства в случае смены владельца. Помимо этого, учет машины в ГИБДД будет прекращаться сразу после поступления заявления о похищении или угоне. Инициативу об этом внес глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев, подав проект в июне 2023 года.

Автоэксперт Петр Шкуматов заявил, что это позволяет существенно упростить регистрацию машины. Он также добавил, что нововведения особенно облегчают процесс получения документов для смены госномеров. Он также обратил внимание на то, что единственными, кто пострадает от изменения правил, станут компании, которые прежде продавали полисы у отделений ГИБДД по завышенной цене.