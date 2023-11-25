Сотни тысяч водителей заставят менять права в 2024 году: что надо знать

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В период с 1 апреля 2024-го по 1 апреля 2025 года многие водители в России должны будут ехать в ГИБДД, заново пересдавать экзамены и получать права. А некоторым предстоит снова учиться в автошколе. Кому придется пройти через все эти процедуры и почему ГИБДД требует пересдачи экзаменов — в материале NEWS.ru.

Как меняется законодательство о безопасности дорожного движения

1 апреля 2024 года вступят в силу важные изменения, которые были внесены в статью 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (документ был подписан еще 10 июля 2023 года).

Внесенные поправки гласят, что граждане России или имеющие вид на жительство в РФ должны ездить по российским дорогам с национальным водительским удостоверением, а не с иностранными правами. Исключение сделано только для граждан союзной Республики Беларусь — с белорусскими правами можно будет управлять автомобилями без каких-либо ограничений.

Есть и другие послабления. Но они касаются только сотрудников диппредставительств и консульских учреждений (и членов их семей), а также тех, кто работает в международных организациях и членов их семей. Но речь идет только об организациях, которые аккредитованы при МИД России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Считается, что принятые поправки позволят избежать ситуаций, когда нарушители ПДД, лишенные прав в России, получали водительские удостоверения за границей и вновь приезжали в нашу страну. Кроме того, в некоторых странах мира права выдаются бессрочно или на несколько десятков лет. И такие водители не проходят регулярный медицинский осмотр (в России, как правило, его осуществляют раз в 10 лет при замене прав).

При этом иностранцам, которые приезжают в Россию по делам или на отдых, как и раньше можно будет управлять машиной по своему национальному удостоверению. Разумеется, только в случае законного пребывания в стране (иначе к ним возникнут вопросы со стороны миграционной службы).

Сколько времени дается на замену водительских удостоверений

На получение российских водительских прав по закону дается один год. Для тех, кто уже сейчас находится в России, таймер начнет отсчет 1 апреля 2024 года. Если же водитель получит гражданство России, например, 24 июня 2024 года, то права ему нужно будет заменить до 24 июня 2025 года.

Важно отметить, что речь идет не о замене прав, когда старое удостоверение забирают, а выдают новое. В данном случае будет работать именно процедура выдачи российских прав. Таким образом, водитель будут иметь одновременно два документа: иностранное удостоверение и российское.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Экзамен или автошкола

Самая большая проблема, с которой столкнутся водители с иностранными правами, заключается в том, что права не будут обменивать автоматически. И от водителей будут требовать сдачи экзамена. Правда, не полного — так называемую «практику» с выездом в город сдавать будет не нужно. Но вот теория станет обязательной.

А если речь идет о «грузовых» и «автобусных» категориях (C, D, CE, DE, C1, D1, C1E и D1E), то одного экзамена будет недостаточно. В этом случае — даже если у вас есть иностранные права на пару десятков лет — придется идти в автошколу и снова садиться за парту.

За получение российского водительского удостоверения придется заплатить госпошлину — 2000 руб. А вот обучение в автошколе будет гораздо дороже — в среднем курс теории стоит 12–20 тыс. руб.

Кроме того, перед сдачей теоретического экзамена нужно будет пройти еще и медицинскую комиссию. Если у вас иностранные права на легковой автомобиль, то посетить придется четырех врачей: офтальмолога, психиатра, психиатра-нарколога и терапевта или врача общей практики. А если вы планируете получить «грузовые» права, то добавится еще и невролог. При этом ГИБДД принимает только российские медицинские справки — проходить осмотр за границей смысла нет.

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Какие штрафы грозят за неполучение российских прав

Эксперты предполагают, что далеко не все водители, которые сейчас управляют автомобилями с иностранными правами, успеют (или захотят) получать российские удостоверения. Однако в ГИБДД предупреждают — после 1 апреля 2025 года граждане России с иностранными правами могут быть оштрафованы.

Дело в том, что инспекторы будут в этом случае выписывать протокол по по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Согласно закону, это нарушение «влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 15 000 руб.». А если при этом водитель находится в машине один и никто не может сесть за руль, то автомобиль будет еще и эвакуирован на штрафстоянку.

Кстати, серьезное наказание будет и если вы посадите за руль водителя, у которого нет действующего удостоверения. В этом случае инспектор вообще выпишет две квитанции. Человек без прав получит штраф на 5–15 тыс. руб., а собственник машины вообще может быть наказан на 30 тыс. руб.

Как инспектор ГИБДД будет проверять, пора менять права или еще нет

При получении гражданства России на замену прав будет даваться один год. Пока не до конца понятно, каким образом инспектор ГИБДД будет проверять дату получения российского гражданства или вида на жительства. Предполагается, что это можно будет сделать при помощи баз данных МВД, поскольку водители не обязаны возить с собой паспорт или ВНЖ. Ну а если проверку нельзя будет выполнить прямо на дороге, то инспектор может начать так называемое административное расследование. В этом случае водителю штраф на месте не выпишут и даже не отстранят от управления автомобилем. Однако если в ходе проверки будет установлено, что было нарушение, то водитель будет наказан по всей строгости.

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