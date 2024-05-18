Составлен «черный список» из самых угоняемых машин в 2024 году Машины марок Hyundai и Kia попали в список самых угоняемых авто за 2024 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Чаще всего в России в 2024 году угоняли автомобили корейских марок, сообщает издание Autonews.ru со ссылкой на «АльфаСтрахование». Так, в «черный список» входят Hyundai (Palisade, H1, Santa Fe, Tucson), Kia Seltos, Lada Granta, Lada Vesta, Mercedes-Benz S-Class.

При этом «Совкомбанк» предоставляет несколько другую статистику, согласно которой самыми угоняемыми среди марок автомобилей стали Lada Granta, JAC (Китай) и Toyota. По оценке «Абсолют Страхование» в список вошли Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai, Kia.

В основном, угоны совершают на парковках придомовых территорий. При этом особой опасности подвержены автомобили на неохраняемых стоянках. Также машины похищают при передаче ее владельцем по договору пользования.

Ранее исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов рассказал, что махинации с автопробегом приходятся в основном на старые автомобили. По его словам, чем старше машина, тем больше может быть скручен пробег. То же самое происходит и с бюджетными марками автомобилей. В месяц на вторичном рынке продается примерно 500 тысяч автомобилей. Из них примерно 60% автомобилей старше 10 лет.