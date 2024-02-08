Автоэксперт объяснил сокращение объемов производства машин в России Автоэксперт Ломанов: цены на машины достигли критического максимума

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские автозаводы приняли решение о сокращении производства на фоне снижения спроса, который, в свою очередь, связан с резким ростом цен на их продукцию, рассказал в беседе с «Радио 1» автоэксперт Андрей Ломанов. По его словам, цены на автомобили достигли критического максимума.

Как объяснил специалист, россияне стали меньше покупать автомобили из-за их высокой стоимости, а также в связи с отсутствием льготных систем кредитования, которые были доступны раньше. По словам Ломанова, невыгодность покупки собственного автомобиля заставила многих граждан активно пользоваться каршерингом, такси и общественным транспортом. В связи с этим заводы вынуждены сокращать объемы производства, чтобы машины не копились на складах. При этом эксперт спрогнозировал дальнейшую стабилизацию рынка.

Цены на автомобили существенно вверх расти уже не будут. Но и нет никаких причин для какого-то серьезного снижения, поскольку глобальной локализации производств на рынке не происходит, — отметил Ломанов.

Ранее стало известно, что предприятие «Автозавод Санкт-Петербург» начало производство собственных автомобилей под брендом XCITE. До этого завод выпускал машины Nissan.