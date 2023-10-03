Скоро мы будем убивать друг друга из-за заправки автомобиля: что случилось?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Кама» объявила, что она получила уже 36 тыс. предзаказов на новый электромобиль «Атом», который появится на дорогах через полтора года. При этом утверждается, что речь идет о реальных заказах — при оформлении машины нужно было оставить предоплату в 7 тыс. руб.

Ежегодно предполагается выпускать по 200 тыс. «Атомов»! 200 тыс. электрокаров в год? Учитывая, что в России за 8 месяцев этого года было продано менее 7 тыс. электрических машин, эта цифра выглядит очень оптимистичной.

Не только «Атом»

А ведь помимо «Атома» в России скоро планируют выпускать огромное количество других электромобилей. Например, «Москвич» хочет в следующем году собрать 20 тысяч электрокаров, АвтоВАЗ обещает выпускать электрические Lada Largus, в Липецкой области компания Evolute грозится ежегодно делать по 20 тыс. электрических машин.

И это еще не все: в Петербурге Обуховский завод планирует построить электрический кроссовер E-Neva, компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (тоже из Северной столицы) заявила о желании делать электрические грузовички EVM Pro, есть планы по выпуску маленьких электромобилей Zetta и так далее. Плюс китайские компании начинают постепенно выводить на наш рынок свои электрокары.

Фото: Александр Щербак/ТАСС Автомобиль «Атом» во время презентации Фото: Александр Щербак/ТАСС Автомобиль «Атом» во время презентации Фото: Александр Щербак/ТАСС Автомобиль «Атом» во время презентации Фото: Александр Щербак/ТАСС Автомобиль «Атом» во время презентации Фото: Александр Щербак/ТАСС Автомобиль «Атом» во время презентации Фото: Александр Щербак/ТАСС Автомобиль «Атом» во время презентации Фото: Александр Щербак/ТАСС Автомобиль «Атом» во время презентации Фото: Александр Щербак/ТАСС Автомобиль «Атом» во время презентации Фото: Пресс-служба Правительства РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра автомобиля «Атом» Фото: Пресс-служба Правительства РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время осмотра автомобиля «Атом»

Битва за провод

Давайте представим, что все эти обещания будут реализованы. И через несколько лет у нас начнут продавать огромное количество электромобилей. Что будет тогда? Где все эти электромобили мы будем заряжать?

Например, сейчас в Москве работает только 3,2 тыс. зарядных станций. Причем подавляющее большинство из них относится к категории так называемых «медленных». То есть для «заправки» электрокара на них потребуется несколько часов! Кроме того, большая часть этих станций находится на частных территориях или на офисных парковках.

А главное, нужно понимать, что 3,2 тыс. зарядных станций в столице — это не 3,2 тыс. привычных бензиновых заправок, которые могут обслуживать за сутки несколько тысяч машин. Если вы подъедите на электрокаре к такой зарядной станции и займете ее вечером, то до утра (ну или пока вы не поедете по своим делам) больше никто не сможет зарядить свой автомобиль. А заряжаться нужно через день.

Пока у вас один электромобиль на весь квартал и рядом есть станция зарядки, вы будете довольны. Но как только в округе появится 10 машин, то тут же начнется драка за кабель. Причем, вероятно, самая настоящая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа действий

Пока электрокаров мало, никто не обращает на эту проблему внимание. Как будто электромобили есть, но в другом мире. Новые жилые кварталы по-прежнему строятся без учета того, что скоро у жителей могут появиться электромобили. Нет зарядных станций и на паркингах. Торговые центры и супермаркеты об этом не думают, да и на АЗС если и встречаются зарядные точки, то лишь для 1-2 машин. И опять же, часто речь идет о «медленных» зарядках. А если одновременно приедет 20 электрокаров? Очередь в этом случае может растянуться на несколько суток.

Что же надо делать нам прямо сейчас? Конечно, если мы верим в то, что у нас будет продаваться много электромобилей.

Первое: власти должны принять единый стандарт зарядки (а сейчас их в мире аж семь штук).

Второе: необходимо изменить требования к застройщикам домов и обязать их строить зарядные станции на закрытых паркингах и в местах стоянки машин. И в большом количестве.

Третье: при ремонте дорог уже сейчас прокладывать электрические кабели и устанавливать столбики с розетками.

Четвертое: обязать все АЗС установить у себя точки быстрой (!) зарядки. Особенно это важно для заправок, которые находятся на загородных трассах между крупных городов.

Пятое: обязать все отели, супермаркеты, торговые центры и так далее разместить у себя зарядные станции и обеспечить доступ к ним электрических машин.

Шестое: предоставить максимальные налоговые льготы для компаний, которые занимаются развитием инфраструктуры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смотрим классику

Помните фильм «Безумный Макс», когда люди сражались за питьевую воду? То же самое может начаться и в наших городах. Только битва будет за электричество. Очень бы этого не хотелось, ведь электромобили — это круто.

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