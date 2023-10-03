Компания «Кама» объявила, что она получила уже 36 тыс. предзаказов на новый электромобиль «Атом», который появится на дорогах через полтора года. При этом утверждается, что речь идет о реальных заказах — при оформлении машины нужно было оставить предоплату в 7 тыс. руб.
Ежегодно предполагается выпускать по 200 тыс. «Атомов»! 200 тыс. электрокаров в год? Учитывая, что в России за 8 месяцев этого года было продано менее 7 тыс. электрических машин, эта цифра выглядит очень оптимистичной.
Не только «Атом»
А ведь помимо «Атома» в России скоро планируют выпускать огромное количество других электромобилей. Например, «Москвич» хочет в следующем году собрать 20 тысяч электрокаров, АвтоВАЗ обещает выпускать электрические Lada Largus, в Липецкой области компания Evolute грозится ежегодно делать по 20 тыс. электрических машин.
И это еще не все: в Петербурге Обуховский завод планирует построить электрический кроссовер E-Neva, компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (тоже из Северной столицы) заявила о желании делать электрические грузовички EVM Pro, есть планы по выпуску маленьких электромобилей Zetta и так далее. Плюс китайские компании начинают постепенно выводить на наш рынок свои электрокары.
Битва за провод
Давайте представим, что все эти обещания будут реализованы. И через несколько лет у нас начнут продавать огромное количество электромобилей. Что будет тогда? Где все эти электромобили мы будем заряжать?
Например, сейчас в Москве работает только 3,2 тыс. зарядных станций. Причем подавляющее большинство из них относится к категории так называемых «медленных». То есть для «заправки» электрокара на них потребуется несколько часов! Кроме того, большая часть этих станций находится на частных территориях или на офисных парковках.
А главное, нужно понимать, что 3,2 тыс. зарядных станций в столице — это не 3,2 тыс. привычных бензиновых заправок, которые могут обслуживать за сутки несколько тысяч машин. Если вы подъедите на электрокаре к такой зарядной станции и займете ее вечером, то до утра (ну или пока вы не поедете по своим делам) больше никто не сможет зарядить свой автомобиль. А заряжаться нужно через день.
Пока у вас один электромобиль на весь квартал и рядом есть станция зарядки, вы будете довольны. Но как только в округе появится 10 машин, то тут же начнется драка за кабель. Причем, вероятно, самая настоящая.
Программа действий
Пока электрокаров мало, никто не обращает на эту проблему внимание. Как будто электромобили есть, но в другом мире. Новые жилые кварталы по-прежнему строятся без учета того, что скоро у жителей могут появиться электромобили. Нет зарядных станций и на паркингах. Торговые центры и супермаркеты об этом не думают, да и на АЗС если и встречаются зарядные точки, то лишь для 1-2 машин. И опять же, часто речь идет о «медленных» зарядках. А если одновременно приедет 20 электрокаров? Очередь в этом случае может растянуться на несколько суток.
Что же надо делать нам прямо сейчас? Конечно, если мы верим в то, что у нас будет продаваться много электромобилей.
Первое: власти должны принять единый стандарт зарядки (а сейчас их в мире аж семь штук).
Второе: необходимо изменить требования к застройщикам домов и обязать их строить зарядные станции на закрытых паркингах и в местах стоянки машин. И в большом количестве.
Третье: при ремонте дорог уже сейчас прокладывать электрические кабели и устанавливать столбики с розетками.
Четвертое: обязать все АЗС установить у себя точки быстрой (!) зарядки. Особенно это важно для заправок, которые находятся на загородных трассах между крупных городов.
Пятое: обязать все отели, супермаркеты, торговые центры и так далее разместить у себя зарядные станции и обеспечить доступ к ним электрических машин.
Шестое: предоставить максимальные налоговые льготы для компаний, которые занимаются развитием инфраструктуры.
Смотрим классику
Помните фильм «Безумный Макс», когда люди сражались за питьевую воду? То же самое может начаться и в наших городах. Только битва будет за электричество. Очень бы этого не хотелось, ведь электромобили — это круто.
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