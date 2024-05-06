Штрафы приходят пачками: за что наказывают водителей чаще всего

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По итогам прошлого года в России было выявлено 240,1 млн нарушений правил дорожного движения — это на 17% больше, чем в 2022 году. Неужели водители стали больше нарушать? Или это ГИБДД научилась лучше следить за нами? Какие нарушения ПДД стали в прошлом году самыми распространенными и за что можно получить штрафы — в материале NEWS.ru.

Камер стало больше, ловят они чаще

Если смотреть на статистику, которую опубликовал Научный центр безопасности дорожного движения МВД, то становится понятным, что за увеличение количества штрафов на дорогах водители должны говорить спасибо камерам фото- и видеофиксации на дорогах. Последних становится все больше и больше.

Мало того, камеры с каждым днем умнеют — если несколько лет назад комплексы фиксировали в основном превышение скорости, то сейчас они умеют определять проезд перекрестка на красный свет, замечают непристегнутые ремни и разговор по телефону, могут увидеть поворот не с той полосы и так далее.

В итоге в 2023 году камеры сфотографировали почти 221 млн нарушений ПДД — 92% общего количества. Для сравнения: в 2022 году благодаря камерам водители получили 183,6 млн «писем счастья», то есть рост составил внушительные 20,3%. «В 2023 году количество стационарных комплексов фото- и видеофиксации (ФВФ) увеличилось до 25,2 тыс. (+9,8%), передвижных — уменьшилось до 3,1 тыс. (-1,2%). Кроме того, использовалось около 900 (+6,3%) мобильных комплексов ФВФ, размещаемых на борту ТС», — пояснили в Научном центре безопасности дорожного движения (БДД) МВД.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А благодаря тому, что комплексы научились фиксировать несколько нарушений, в 2023 году резко увеличилась эффективность их работы. «В 2023 году возросло количество нарушений в сфере БДД, выявленных в автоматическом режиме, в расчете на один комплекс ФВФ. В среднем на каждый комплекс ФВФ пришлось 7,6 тыс. нарушений, что является максимальным значением за несколько лет», — сказано в отчете МВД.

Самый популярный штраф — превышение скорости

Самым популярным нарушением ПДД в 2023 году было превышение скорости (81,9% всех «писем счастья»). В основном речь идет о превышении на 20–40 км/ч, а вот быстрее 40–60 км/ч водители ездили лишь в 2,1% случаев, более серьезные нарушения фиксировались еще реже.

За превышение на 20–40 км/ч выписывают штраф 500 руб., его можно заплатить с 50% скидкой в течение первых 20 дней с момента получения протокола.

Однако более серьезные нарушения караются жестче. За превышение на 40–60 км/ч штраф составляет 1000–1500 руб. при первом превышении и 2000–2500 руб. — при повторном в течение года.

А если ехать быстрее положенного на 60 км/ч, то можно легко остаться без прав. За такое деяние предусмотрен штраф 2500–5000 руб. или лишение прав на 4–12 месяцев.

Второе место — штраф за разметку

На втором месте в списке самых популярных штрафов идет наказание за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. 8% всех нарушений, которые были зафиксированы камерами, касались именно знаков или разметки.

Поэтому если вы решили повернуть из среднего ряда (если это не разрешается разметкой), то знайте — скоро по почте может прийти штраф: поворот или разворот в нарушение требований знаков и разметки стоит1000–1500 руб.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Немало штрафов водители получают и за остановку или стоянку в неположенном месте (1500 руб., в Москве и Санкт-Петербурге — 3000 руб.).

Штраф за ремень — в тройке самых популярных

Еще недавно ГИБДД редко штрафовала водителей и пассажиров за отсутствие ремней безопасности. Но начиная с 2022 года такие штрафы стали весьма популярны, а в 2023 году это нарушение вообще стало третьим по числу выписанных штрафов (на долю ремней пришлось 3,7% наказаний).

Если водитель не пристегнут ремнем и проехал под одной умной камерой, это штраф 1000 руб. Наказать водителя могут даже, когда не пристегнут пассажир. И тоже на 1000 руб. А если вы везете ребенка младше 12 лет без ремня, то штраф может быть уже 3000 руб. (при этом малышей до 7 лет нужно перевозить обязательно в кресле). Правда, штраф за не пристегнутого ребенка выписывает только инспектор ГИБДД — камеры пока не умеют определять возраст пассажиров.

Как накажут за проезд на красный свет и выезд за стоп-линию

То, что на красный ездить нельзя, знают все. Но многие забывают, что наказание существует и за пересечение стоп-линии, которая есть перед перекрестком (это четвертое по частоте нарушение ПДД — 2,7% случаев). Согласно статье 12.12 КоАП РФ наказание за стоп-линию составляет 800 руб. И получить его можно, даже если машина лишь одним колесом наедет на белую полосу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проезд на красный свет карается, на первый взгляд, не сильно жестче — штраф 1000 руб. Однако есть один неприятный момент. Если водитель два раза в год проедет на красный свет, то штраф будет 5000 руб., а еще можно лишиться прав на 4–6 месяцев (последнее возможно, если нарушение зафиксирует инспектор ГИБДД).

Что будет за выезд на встречку и движение по обочинам

Часто выписывают штрафы и по статье 12.15 КоАП. Сюда включены как выезд на встречку при объезде препятствия (1000–1500 руб.), движение по обочинам (1500 руб.), езда по тротуару (2000 руб.), так и выезд на встречную полосу через сплошную. А это уже штраф 5000 руб. или лишение прав на 4–6 месяцев. Причем если водитель дважды в год выехал на встречку, то без прав можно остаться уже на один год (если нарушение зафиксирует камера, то штраф все равно составит 5000 руб.).

Чего еще стоит опасаться водителям

Современные камеры могут штрафовать не только за скорость, ремень или выезд на встречку. Например, недавно комплексы фото- и видеофиксации научились выявлять водителей, которые не включают фары.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«С расширением возможностей комплексов ФВФ увеличилось количество некоторых нарушений, выявленных с их использованием. По сравнению с предшествующим годом более чем в 10 раз возросло количество выявленных таким способом нарушений правил пользования световыми приборами (ст. 12.20 КоАП РФ) — с 34,3 тыс. до 374,8 тыс. Почти в 7 раз увеличилось количество выявленных в автоматическом режиме нарушений правил движения по автомагистрали (ст. 12.11 КоАП РФ) — со 120,2 тыс. до 810,5 тыс. Практически все нарушения данного вида связаны с движением по автомагистрали на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн далее второй полосы», — пояснили в МВД.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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