«Поехали 2023»: яркие фото с выставки внедорожников и не только

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Поехали 2023»

В Москве в Экспоцентре на Красной Пресне открылась выставка «Поехали 2023» — важное событие для всех любителей туризма. На выставке представлены новейшие образцы техники для путешествий, экипировка для поездок и многое другое.

И речь идет не только о палатках или резиновых сапогах. На выставке «Поехали 2023» показали современную российскую технику, на которой можно отправиться в самое трудное путешествие: внедорожники, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, скутеры и дома на колесах. Некоторые из представленных экспонатов существуют в единственном экземпляре.

В рамках выставки также будет возрожден проект «Мотозима». Там любители путешествовать на мотоциклах смогут встретиться с единомышленниками и увидеть новинки мотоциклетной техники. Наибольший интерес вызывает стенд «Мотоциклы из кино», где представляется возможность сделать фото с полными аналогами мотоциклов, на которых ездили главные герои популярных фильмов: «Терминатор 2», «Безумный Макс», «Всегда говори да».

Наряду с этим программа «Поехали 2023» включает в себя фестиваль коренных народов России «Этноскоп 2023». Гости мероприятия смогут попробовать национальные блюда, услышать этническую музыку, а также принять участие в спортивных играх. Представители различных этносов России расскажут об интересных туристических маршрутах в их краях, а известный этнограф Сергей Куксин раскроет особенности жизни народов Крайнего Севера. Кроме того, на одной площадке с «Поехали 2023» пройдет единственная в России выставка вездеходной техники «Вездеходер 2023».

В 2022 году выставку «Поехали 2023» посетили более 30 тысяч человек, более 500 журналистов освещали это мероприятие. В 2023 она проходит с 1 по 3 декабря.

Самые интересные экспонаты выставки — в галерее NEWS.ru.