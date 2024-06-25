С владельцев автомобилей сняли одну дорогостоящую обязанность Полис ОСАГО исключили из перечня обязательных документов при регистрации авто

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Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые исключают из перечня обязательных для регистрации транспортного средства документов полис ОСАГО. Нормы также позволяют по заявлению владельца снимать угнанный или похищенный автомобиль с регистрации в ГИБДД.

Законопроект в июне прошлого года внес глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев. Из закона о безопасности дорожного движения также исключено положение об обязанности заключать договоры ОСАГО до регистрационных действий. Помимо этого, владелец при продаже автомобиля сможет снимать его с учета в ГИБДД сразу, а не через 10 дней после обращения в инспекцию.

Заместитель начальника ГАИ Олег Понарьин ранее заявил, что правительство России не планирует вводить систему штрафных баллов для водителей за нарушения правил дорожного движения. Однако в стране предусмотрено более серьезное наказание за повторные нарушения, напомнил он. Также в России действует система поощрения для соблюдающих ПДД автомобилистов от страховщиков. Так, водители получают определенные преимущества при страховке своего транспортного средства.