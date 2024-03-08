Русский Hammer и электромобиль-беспилотник: чем в свое время удивлял КамАЗ

Фото: Olga Sokolova, Ольга Соколова/Global Look Press

Мы привыкли к тому, что КамАЗ выпускает только грузовики, автобусы и различную спецтехнику. Однако у завода были и совершенно другие автомобили: легковые, внедорожники и даже микроавтобусы с системой автопилота. О перспективных моделях КамАЗа, которые могли изменить судьбу российского автопрома — в материале NEWS.ru.

«Мишка», «Гном» и даже машина для милиции

Знаменитые грузовики КамАЗ выпускают в городе Набережные Челны с 1976 года. И уже в конце 70-х годов конструкторы предприятия хотели выйти в сегмент легковых машин. Так, в 1979 году был показан автомобиль, который сейчас, наверное, назвали бы кроссовером. Автомобиль получил индекс КамАЗ-1101 и прозвище «Мишка» — по имени младшего сына ведущего инженера завода Владимира Баруна.

Было сделано несколько вариантов «Мишек». Первый вообще не имел дверей и крыши, а в салоне было только место для водителя и одного пассажира. Кузов КамАЗ-1101 был сделан из стеклопластика.

В 1980 году были построены новые версии КамАЗ-1101, в том числе с дверьми и крышей, а также с салоном, который на пять человек. Однако первая легковая модель КамАЗа имела большой недостаток — автомобиль оснастили двухцилиндровым бензиновым моторчиком, который выдавал лишь 23 л. с.

Фото: Социальные сети КамАЗ-1101 «Мишка»

От дальнейших работ по модернизации маленького «Мишки» отказались. Во многом это было сделано потому, что на Волжском автозаводе начали работу над автомобилем класса «А», который позже получил имя «Ока». И «Оку» в итоге делали не только в Тольятти на мощностях АвтоВАЗа, но в Набережных Челнах (некоторые модели даже выпускались под маркой «Кама»).

КамАЗ не просто собирал «Оку», но и планировал выпускать оригинальную модель на ее платформе. Называлась она ЗМА-1901 «Гном» (ее создали на Заводе малолитражных автомобилей в 2000 году).

«Гном» — это один из самых маленьких в мире коммерческих автомобилей. Инженеры предполагали, что владельцам малого бизнеса в крупных городах или фермерам очень понравится такой пикап грузоподъемностью 300 кг. А чтобы максимально снизить расход топлива, машину хотели оснащать не бензиновым мотором, а дизельным мощностью 25 л. с. Но в серийное производство «Гном» так и не пошел.

Была еще модель ЗМА-17013 «Тойма», которую даже выпускали в небольших количествах. «Тойма» имела увеличенный задний свес и оснащалась пластиковым кузовом объемом 1,5 куба. А грузоподъемность такой машины была 250 кг.

Мало того, в начале двухтысячных годов на базе «Оки» в Набережных Челнах хотели делать машины для служб скорой помощи и даже для милиции (ее тогда еще не переименовали). В последней модели спереди стояли два стандартных кресла, а вот вместо второго ряда была зарешеченная «клетка», где и предполагалось перевозить задержанных.

«Бархан» — русский «Хаммер» для полного бездорожья

Этот огромный внедорожник бы создан в 2006 году не на КамАЗе, а на Камском заводе топливной аппаратуры. Однако имя он получил все-таки «камазовское».

В основе модели КамАЗ «Бархан» было шасси от военного грузовика (!) КамАЗ-43501 «Мустанг». Машина имела шины от грузовых «Уралов», мощные силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, прожекторы и даже «мигалки». Внешне автомобиль выглядел очень агрессивно и его даже прозвали русским «Хаммером».

Длина «Бархана» составляла более 6,7 метра, а в его салоне могли разместиться 12 человек. Из технических особенностей можно выделить наличие полного привода, системы централизованной подкачки колес и 8-цилиндровый двигатель объемом 10,9 литра, который выдавал 240 л. с.

Предполагалось, что внедорожник будут закупать военные и МЧС. Но создатели машины думали и про продажу машины всем желающим. Однако дальше экспериментальной разработки дело не пошло. А жаль — если бы история пошла чуть иначе, то сейчас под маркой КамАЗ выпускали бы и внедорожник-гигант.

КамАЗ-1221: машина без водителя

В 2016 году КамАЗ показал модель под названием КамАЗ-1221 «Ш.А.Т.Л.». Последние буквы расшифровываются как «Широко Адаптивная Транспортная Логистика». Это был полностью беспилотный микроавтобус с электрическим двигателем — предполагалось, что эта машина сможет передвигаться по дорогам вообще без водителя. Вместо шофера — лидары на крыше, комплекс видеокамер и ультразвуковых сенсоров и, главное, система искусственного интеллекта.

В салоне КамАЗ-1221 могло разместиться до 12 человек, правда сидячие места были только для шестерых — остальные должны были стоять. В движение перспективный КамАЗ приводился при помощи двигателя мощностью 100 л. с., а аккумуляторов должно было хватить на 120 км пути. По современным меркам не слишком много, однако инженеры сразу говорили, что на машину можно будет в будущем поставить и более емкие батареи.

В теории «Ш.А.Т.Л.» мог двигаться со скоростью до 110 км/ч, однако создатели искусственно ограничили максималку на уровне 40 км/ч. А во время тестовых заездов она вообще обычно не превышала 10 км/ч.

Кстати, беспилотный микроавтобус уже использовался в деле: во время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году он возил болельщиков по Казани. Правда, массовым уникальный КамАЗ так и не стал. Но, возможно, завод продолжит работу в этом направлении в будущем.

Автомобиль «Кама-1»: Илон Маск не испугался

В 2020 году КамАЗ показал еще одну легковую модель — «Кама-1». И это был не просто городской автомобиль, а машина с электрическим двигателем. А сами создатели «Кама-1» и вовсе называли ее «смарт-кроссовером» (прототип был сделан, кстати, совместно с санкт-петербургским политехом).

«Кама-1» — это совсем небольшой автомобиль длиной 3,4 м. В движение ее приводил электродвигатель мощностью 109 л. с., который получал энергию от аккумуляторов емкостью 33 кВт/ч. Создатели уверяли, что батарей хватит для поездки на 250 км, при этом максимальная скорость модели составляла 150 км/ч.

Обещали, что серийное производство автомобиля начнется уже в 2024-м или 2025 году. Причем серийная «Кама» должна была получить новые аккумуляторы, которые обеспечивали бы запас хода на 400–450 км.

Автомобиль даже тестировали чиновники. Например, на нем катался президент Татарстана Рустам Минниханов. Последнему автомобиль понравился, и он даже обратился в итоге к Илону Маску, написав в соцсетях «Кама-1 Ничек сиңа бу, Илон Маск?» («Как тебе такое, Илон Маск?»). Однако пока выпуск машины так и не стартовал, поэтому Илон может спать спокойно.

Читайте также:

Новая Lada, роскошная «Волга» и «Москвич»: чем удивит российский автопром

А могли бы произвести сенсацию: 5 возможностей, которые упустил АвтоВАЗ

Эта машина могла соперничать с иномарками: пять шансов, которые упустил ГАЗ

Достанется не всем: 6 фактов о Lada Aura, которую ждут российские чиновники