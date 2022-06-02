Росстат: в России почти прекратилось производство легковых автомобилей Росстат: производство легковых автомобилей в России в апреле сократилось на 85,4% по сравнению с 2021 годом

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

В апреле нынешнего года в России было произведено 19,9 тысячи легковых автомобилей, что на 85,4% ниже показателей за аналогичный период прошлого года и на 53,1% ниже мартовского показателя. Как говорится в отчете на сайте Росстата, также в России упал и выпуск грузовиков.

Так, в прошлом месяце в стране было собрано 12,3 тысячи большегрузов, что на 30,4% меньше, чем в апреле 2021 года, и на 13,2% меньше, чем в марте 2022 года. С начала 2022 года было выпущено 52,5 тысячи грузовиков, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ранее автоэксперт Алексей Тузов предположил, что восстановить упавшее производство автомобилей в России помогут партнёры из стран Азии и Востока. Сейчас же, по его словам, локальные производства в стране простаивают без комплектующих, а запасов европейских и японских машин хватит только на несколько месяцев. Улучшить ситуацию позволят в том числе господдержка, снижение экологических норм и льготные кредиты для автопроизводителей.