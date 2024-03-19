Россияне рассказали, с какого раза сдали экзамен на права Экзамен в ГАИ удалось сдать с первого раза 46% россиян

Почти половина россиян (46%) сдали экзамен на получение водительского удостоверения с первого раза, сообщает KP.RU со ссылкой на результаты собственного социологического исследования. Около четверти опрошенных (23%) признались, что для сдачи экзамена им понадобились две или три попытки.

Как пишет издание, те, кто сдал экзамен в ГАИ с первого раза, рассказали, что смогли отлично подготовиться к теоретической части и уверенно проявили себя за рулем. При этом, если одним выполнение заданий далось легко, то другие слегка нервничали, однако все прошло без ошибок.

Получить права со второй или третьей попытки смогли 23% респондентов. Еще 4% указали, что обучение искусству вождения автомобиля проходило у них тяжело, и сдать экзамен получилось лишь на пятый-седьмой раз. 3% опрошенных признались, что вообще не смогли сдать экзамен в ГАИ, несмотря на все старания. 22% респондентов заявили, что не учились в автошколе, а еще 2% выбрали вариант «другое».

Как пишет издание, опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участниками исследования стали 5,4 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru провел опрос, выяснивший, что порядка 24% россиян постоянно думают об увольнении с работы. Второй по популярности ответ — диаметрально противоположный. Так, 20% опрошенных заявили, что об увольнении они не думают, потому что работа их вполне устраивает.