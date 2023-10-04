Россияне раскупают отечественные Lada АвтоВАЗ: продажи Lada в России выросли на 96%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России выросли продажи отечественных автомобилей Lada, пишет РБК. По данным издания, в этом году продано свыше 242 тысяч единиц. Это на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными моделями стали Lada Vesta и Lada Granta.

Отмечается, что санкционное давление не оказало существенного влияния на производство. Его объемы только растут. Например, в третьем квартале 2023 года выпущено 118 тысяч автомобилей. Это в 1,7 раза больше, чем во втором квартале.

Прямое попадание компании в санкционные списки в настоящее время не оказывает значительного влияния на нашу работу, хотя мы не можем исключить появления второстепенных факторов, на которые АвтоВАЗ не имеет влияния, — заявил РБК президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

По его словам, это может касаться прохождения зарубежных платежей или регулярности поставок материалов или субкомпонентов. Однако, отметил он, компания прилагает максимум усилий для купирования подобных рисков.

Также отмечается, что с сентября этого года все три производственные линии в Тольятти переведены на максимальный темп работы.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель начал продавать машины в онлайн-формате по заводской цене. Это дает возможность приобрести автомобили Lada на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и сэкономить до 40 тысяч рублей.

При этом автоэксперты прогнозируют, что до конца года цены на авто вырастут. Вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов рассказал, что автомобильные дилеры ожидают, что новые легковые машины подорожают в РФ в этом году на 30% из-за утилизационного сбора.