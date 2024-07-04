Россиянам рассказали, как изменится авторынок из-за санкций Автоэксперт Подщеколдин: из-за санкций с рынка могут пропасть китайские машины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Из-за санкций с авторынка могут пропасть китайские машины, рассказал в беседе с «ФедералПресс» глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По его словам, дело в том, что сейчас отмечается невозможность проведения платежей в Китай.

Вроде бы Китай – наши друзья, но они отказываются от российских переводов и сотрудничества. Соответственно, взять и приобрести китайские запчасти и доставить их в Россию оказывается невозможно, потому что заплатить за них не получится. То же самое касается автомобилей и многих других товаров, - объяснил эксперт.

Подщеколдин отметил, что раньше оплату принимали три китайских банка, однако из-за 14 пакета санкций ЕС ситуация усложнилась. Сейчас возможен перевод через фирмы-посредники, но они берут 5-10% от суммы перевода.

Кроме того, при переводе денежных средств через фирму-посредника можно нарваться на мошенников, добавил специалист.

Ранее вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин заявил, что россияне вряд ли будут массово ездить на автомобилях китайского производства. Он объяснил это тем, машины из КНР дорогие. Также эксперт отметил, что «кредитный ресурс в данном случае неприменим», потому что кредитные ставки в РФ «чрезвычайно высоки».