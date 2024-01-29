Россиянам рассказали, как долго не будет дорожать бензин Топливный эксперт Бунина: стабильные цены на бензин сохранятся несколько месяцев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стабильные цены на бензин в России сохранятся в течение еще нескольких месяцев, заявила в беседе с РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. По ее словам, сейчас в стране нет факторов, способствующих подорожанию топлива на АЗС.

Нынешнее положение дел говорит о том, что цены на бензин должны быть стабильны еще несколько месяцев. Сейчас нет факторов, которые повышали бы топливо на АЗС, — отметила специалист.

Она добавила, что в России нет государственного регулирования цен на нефтепродукты, иначе ценообразование в этой сфере было бы намного прозрачнее. По словам эксперта, Федеральная антимонопольная служба обоснованно провела проверки мелкооптового сегмента топливного рынка. Как считает Бунина, если в ведомстве сочли, что снижение оптовой стоимости нефтепродуктов не нашло должного отражения в мелкооптовом сегменте, значит, у службы есть на это основания.

Эксперт напомнила, что осенью прошлого года правительство вводило временный запрет на экспорт дизеля и бензина, чтобы стабилизировать стоимость топлива на внутреннем рынке. По мнению Буниной, эта и другие меры позволяют на сегодняшний день держать в Московском регионе цены на бензин АИ-92 на уровне около 51 рубля, АИ-95 — на уровне примерно 56,5 рубля.

Ранее экономист Сергей Кондратьев предположил, что в России могут отменить введенный запрет на экспорт зимнего топлива в феврале 2024 года. Эксперт назвал принятую в 2023 году кабмином РФ меру по блокировке экспорта радикальной и высказал мнение, что она является временной.