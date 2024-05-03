Россиянам рассказали, чем опасна отмена штрафов за тонировку машины Автоэксперт Славнов: затонированные стекла в машине снижают уровень безопасности

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Отмена штрафов за тонировку передних боковых стекол опасна тем, что может привести к снижению уровня безопасности на дороге вечером и ночью, рассказал «360» автоэксперт Дмитрий Славнов. По его словам, законопроект об отмене штрафов, который внесли в Госдуму, неоднозначный.

Отсутствие тонировки может показать, что за рулем неадекватный водитель, пьяный, наркоман, террорист с автоматом, или что водителю плохо. С другой стороны, [с тонировкой] снижается нагрев салона и расходуется меньше бензина из-за работы кондиционера. Но в приоритете была, есть и будет безопасность дорожного движения, — объяснил специалист.

Автоэксперт отметил, что когда водитель едет вечером или ночью с затонированными стеклами, ему не всегда видно, что происходит сзади, поэтому такое вождение становится опасным. Кроме того, в законопроекте говорится о том, что светопропускание такой пленки должно быть не менее 50% от установленного показателя.

Пленки бывают разные: одна нам даст затемнение, другая — чуть притемнит, но зачем она тогда вообще нужна? Надо смотреть, что такое эти 50% и как это сказывается на водителе, — подытожил Славнов.

Ранее группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, позволяющий водителям заплатить штраф за неоплаченную парковку со скидкой в 50%. Такая возможность предусматривается в том случае, если автомобилист уложился в 20 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.