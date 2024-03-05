Россиянам объяснили, в чем польза однодневного ОСАГО Автоэксперт Шкуматов: краткосрочное ОСАГО пригодится дачникам и таксистам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Со 2 марта российские автомобилисты могут оформлять краткосрочный полис ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, это нововведение будет полезно для дачников и таксистов, рассказал в беседе с «Радио 1» руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. По его словам, также однодневным ОСАГО смогут воспользоваться люди, которые лишь изредка садятся за руль.

Например, это могут быть дачники. То есть люди, которые, допустим, ездят на выходные на дачу. Почему бы им не купить, например, полис на два дня? Категорий, которые захотят приобретать такие однодневные полисы, на самом деле довольно много. Начиная от таксистов, заканчивая дачниками, — пояснил специалист.

Он добавил, что основную целевую аудиторию такого механизма определит рынок. При этом, по словам Шкуматова, закон не ограничивает использование таких полисов. Они являются механизмом, позволяющим создать сервис в привычном для пользователя виде подписки на услугу с гибким интервалом времени.

Как отмечает издание, Банк России предложил страховщикам при расчете краткосрочных полисов ОСАГО применять понижающий коэффициент срока действия договора. Кроме того, стоимость будет зависеть от возраста и опыта водителя, территории и других факторов.

Ранее сообщалось, что при покупке краткосрочных полисов ОСАГО предусмотрена «временная франшиза», когда договор вступает в силу только через три дня после заключения. Такая мера рассчитана на противодействие мошенничеству. Например, чтобы избежать случаев заключения договоров уже после ДТП.