Россиянам в новом году начнут продавать автомобили из Ирана и Вьетнама Эксперты: на рынок России в 2023 году могут выйти китайский Hongqi и вьетнамский Vinfast

Фото: pixabay.com

На авторынок России в 2023 году могут выйти новые бренды китайских автомобилей, в частности Hongqi, вьетнамский Vinfast и представители иранского автопрома. Такое мнение высказали РИА Новости опрошенные эксперты. Ранее глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев заявил, что в новом году в стране появится не менее 5-7 новых брендов.

Это могут быть два новых бренда с российским производством, это может быть несколько китайских брендов, которые появятся официально (неофициально их много). Может, официально придет Hongqi. И я предполагаю, что возможно это будет вьетнамский бренд Vinfast, который у нас даже получил ОТТС. Возможно, это будут иранцы, — предположил автоэксперт Игорь Моржаретто.

В свою очередь руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Моисеев заявил, что с веротностью в 90% в Россию придут китайские бренды, в частности — автоконцерн Great Wall. Он объяснил такой вариант развития событий тем, что у КНР избыток производственных мощностей, потому производителям необходима «экспансия вовне».

Моисеев также не исключил появления иранских производителей, которым могут дать преференции на чистый импорт «из политических соображений».

Ранее сообщалось, что в 2022 году у россиян наибольшей популярностью пользовались автомобили марок Hyundai, Kia и Lada. Также в пятерку вошли Nissan и Toyota.

Кроме того, стало известно, что в России в 2022 году сильнее всего подорожали автомобили китайский производителей Chery и Geely. Меньше всего изменилась стоимость российской Lada. Так, средняя стоимость отечественного внедорожника Lada Niva Travel по итогам года составила 1,08 млн рублей, что на 10,9% больше, чем в январе. Также среди наименее подорожавших оказались Lada Granta — 829,2 тысячи рублей по итогам года, подорожание составило 11,1%, и также китайская FAW Bestune T77 — 2,2 млн, рост стоимости составил 14,9% за 12 месяцев.