Россиян предупредили о подорожании летней резины Автоэксперт Хайцеэр: покупать летние шины стоит уже сейчас

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским автомобилистам стоит озаботиться покупкой летних шин уже сейчас, так как к началу сезона «переобувки» может произойти их подорожание, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Также, по его словам, ближе к лету могут вырасти цены на услуги шиномонтажа.

По данным Национального агентства промышленной информации, летние покрышки производства России и Китая могут вырасти в цене на 10%. Произойти это может, в частности, в случае ослабления курса рубля. Как полагает Хайцеэр, серьезного и внезапного подорожания к началу сезона ждать не стоит.

Если говорить об отечественных брендах, то там какая-либо небольшая корректировка может произойти, только если возникнет необходимость в закупке дополнительного сырья. Цены же на китайские бренды так или иначе зависят от курса валют, а значит, если с ним не произойдет никаких резких скачков, они тоже серьезно не изменятся, — высказал мнение эксперт.

Он добавил, что самыми дорогими останутся бренды ушедших из России производителей из-за жесткой привязки к курсу доллара и логистических проблем при параллельном импорте. Специалист подчеркнул, что сегодня производство отечественной авторезины происходит на качественном оборудовании и на тех же предприятиях, где раньше выпускали импортные шины.

Про китайские бренды пока известно маловато, но те, кто ими уже пользуется, вроде бы никаких негативных эмоций на этот счет не испытывают, — отметил Хайцеэр.

Он подчеркнул, что ажиотажа на рынке покрышек как такового не бывает никогда, однако с 1 декабря прошлого года в ПДД появилось требование о смене резины с указанием конкретных сроков, и это может «подстегнуть» некоторых водителей вовремя «переобуться». Нарушителей, ездящих в резине не по сезону, ждет штраф в размере 500 рублей. Требование объясняется тем, что зимние шины при повышенных температурах быстрее изнашиваются, что приводит к ухудшению тормозных свойств и снижению устойчивости на дорогах, а следовательно — к повышенной аварийной опасности.

Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал, что обычно зимнюю резину меняют на летнюю, когда среднесуточная температура воздуха составит шесть градусов тепла. Специалист отметил, что если нужна новая резина, то покупать ее лучше в конце сезона, когда скидки максимальные.