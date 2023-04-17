Россия готова к индийским автомобилям, но их пока не предлагали Мантуров: Россия готова обсуждать поставки автомобилей из Индии, но предложений пока не было

Фото: Пресс-служба Mahindra

Кроссовер Mahindra XUV

Россия готова обсуждать поставки индийских автомобилей, но конкретных предложений пока не поступало, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. По словам чиновника, которые приводит РИА Новости, разговоры о выходе индийских брендов на авторынок РФ уже ведутся.

Мы готовы обсуждать. Пока предложений таких не поступало. Мне известно, что разговоры такие есть, но пока ничего конкретного для нас еще не выносили, — сказал Мантуров.

Ранее гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин рассказал, что автомобили возрожденного отечественного бренда стоят значительно ниже конкурентов, но их будущий рост неизбежен из-за меняющейся ситуации на рынке. Пронин также не исключал, что «Москвичи» включат в программу льготного автокредитования, что позволит снизить их стоимость для покупателей.

Ранее стало известно о планах начала выпуска автомобилей китайского бренда Kaiyi на конвейере калининградского завода «Автотор» после ухода Hyundai, Kia и BMW. Также предприятие планирует расширить модельный ряд выпускаемых автомобилей китайской марки BAIC. Так, в начале апреля на заводе уже приступили к выпуску BAIC X35 и BAIC U5 plus, в дальнейшем планируют запустить в производство еще пять моделей.