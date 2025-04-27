Российский электрокар «Атом» впервые проехал по Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский электромобиль «Атом»

Российский электромобиль «Атом» совершил первый публичный выезд по улицам Москвы вне тестового режима, сообщает РИА Новости. Предсерийный образец проехал по центральным магистралям столицы, включая Павелецкую набережную, ТТК и основные проспекты, завершив маршрут у музея «Атом» на ВДНХ.

Разработкой электрокара занимается АО «Кама», которое представило предсерийную версию в конце 2024 года. В текущем году компания планирует открыть специализированный сервисный центр для отработки технологий обслуживания электромобилей. На его базе будут проводить многократную разборку и сборку авто для подготовки технических специалистов к началу продаж.

Старт серийного производства «Атома» запланирован на середину 2025 года на мощностях завода «Москвич». Этот пробег по городу стал важным этапом в подготовке к запуску массового выпуска первого российского электромобиля.

Ранее президенту России Владимиру Путину представили предсерийный автомобиль Lada Iskra на АвтоВАЗе в Тольятти. Семейство Iskra представлено седаном, универсалом и его кросс-версией. Начальная стоимость автомобиля будет на уровне от 1 млн до 1,3 млн рублей. Эксперты не исключают, что в модельной линейке бренда новинка займет место между Lada Granta и Lada Vesta. Есть вероятность, что она вытеснит первую.