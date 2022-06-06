Российские потребители подали в суд на General Motors и Mercedes

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Российское общество «Общественная потребительская инициатива» подало в суд иски на зарубежных автопроизводителей General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Организация утверждает, что приостановившие в России работу иностранные компании нарушили права потребителей, пишут «Известия».

В результате покупателям недоступны ремонт, техобслуживание и другой сервис. Первые разбирательства по искам уже начались. Общественников поддержал Роспотребнадзор, однако эксперты считают, что в исках есть несколько слабых мест.

Глава организации Олег Павлов сообщил, что основное требование общественников заключается в прекращении санкций и возобновление поставок всей номенклатурной продукции.

Например, в исковом заявлении общественная организация указывает, что ООО «Тойота Мотор» незаконно прекратила поставки автомобилей, запасных частей и деталей. В итоге потребители лишились возможности реализовать своё право на безвозмездное устранение производственных недостатков, замену автомобиля, а также на его техническое обслуживание и ремонт, — пояснил общественник.

Также поданы ходатайства об аресте счетов и имущества вышеуказанных компаний для обеспечения прав потребителей. В документе Роспотребнадзора, который также готов выступить в суде, указывается, что действия западных компаний «нарушают права и законные интересы неопределённого круга потребителей».

Ранее сообщалось, что российский бизнес хочет запустить новую линейку отечественных 3D-принтеров, которые в будущем смогут печатать импортные компоненты и кузовные детали для автомобилей. Такой проект уже заявили в треке Национальной технологической инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени».