Риск на общих правах: самые угоняемые модели китайских автомобилей NEWS.ru изучил свежую статистику угонов китайских автомобилей в России

Фото: shutterstock.com

Несмотря на относительно невысокую стоимость и пока сохраняющееся скептическое отношение в обществе к автомобилям китайских брендов (оба этих фактора были определяющими до последнего времени), китайские машины похищают так же, как и любые другие, вне зависимости от типа, класса или размера.

Воруют всех

По состоянию на 1 января 2023 года в РФ в угоне числится 1191 автомобиль китайских брендов (в том числе собиравшиеся под кобрендинговой маркировкой Черкесским заводом Derways), из которых на легковушки приходится 949 единиц (здесь и далее данные на основе информации ГИБДД предоставлены агентством «Автостат Инфо»). Естественно, во всем парке угнанных транспортных средств, насчитывающем более 310 тыс. шт., они занимают едва заметную долю. Но эта доля четко коррелируется с уровнем продаж и включает авто практически всех брендов, когда-либо заявлявшихся на российском рынке. Единственное исключение — не так давно появившийся у нас GAC и свежеиспеченная россыпь суббрендов от Chery — их нет в актуальном списке разыскиваемых авто.

Стоит отметить, что в данный момент в базе угонов не числятся и легковые автомобили JAC, а так же BAW. Но все прочие — в том или ином количестве обязательно присутствуют.

Самые угоняемые марки

Лидер по угонам легковых автомобилей среди марок — Great Wall — 323 шт. В свое время это были одни из самых популярных китайских машин. На втором месте Chery — 305 шт., затем некогда востребованный Lifan (165 шт.) и Geely (74 шт.). Замыкает топ-5 продукция BYD (23 шт.). Показатели всех остальных брендов, за исключением FAW, не превышают и 10 единиц. Что вполне логично, исходя из их уровня продаж, модельной линейки и популярности:

Фото: shutterstock.com FAW

FAW — 10 шт.

Hafei — 7 шт.

Brilliance, Changan, Haval, ZX Auto — по 4 шт.

Dadi, Tianye — по 3 шт.

Dongfeng — 2 шт.

Foton, Zotye — по 1 шт.

Особняком выделим Derways, поскольку как сборочная площадка завод осуществлял выпуск автомобилей китайских марок и под их оригинальным названием, и с использованием своего, кобрендируя сходящие с конвейера транспортные средства. Например, Derways Plutus — это в «первоисточнике» Huanghai Plutus. Так вот, машин, регистрировавшихся именно как Derways, сегодня числится в угоне 14 шт. Из них две — кроссоверы Cowboy, построенные совместно с румынским ARO. То есть черкесских «китайцев» — 12.

Самые угоняемые модели

Наиболее угоняемые модели — закономерны. На флагманских позициях — продукция топовых брендов предыдущего списка. Первую строчку уверенно удерживает Great Wall Hover — 245 шт. За ним идут: Chery Amulet (135 шт.) и Chery Tiggo (95 шт.), Lifan Solano (89 шт.). Замыкает пятерку лидеров снова Great Wall — Safe (40 шт.).

Кроме того, в десятку входят:

Geely MK (+MK Cross) — 37 шт.

Chery Fora — 32 шт.

Lifan X60 — 29 шт.

Geely Emgrand и Lifan Breez — по 22 шт.

BYD F3 — 16 шт.

Фото: shutterstock.com Geely MK

Как уже было отмечено, в числе угнанных — модели абсолютного большинства китайских марок. Встречаются даже такая экзотика, как Derways Shuttle. Этих машин было произведено всего 320 шт., однако их раритетность не спасла владельцев — 3 автомобиля (то есть почти 1%) в розыске ГИБДД. Это очень значительная доля в относительном выражении. В большинстве случаев она, конечно же, заметно ниже.

Например, 89 находящихся в розыске Lifan Solano из почти 235 тыс. проданных — это тысячные доли процента. Что в целом соответствует среднерыночным показателям и напрямую соотносится с уровнем продаж.

Судя по статистике, — объясняет NEWS.ru Александр Климнов, эксперт «Автостат Инфо», — чем старше и распространеннее модель — тем в больших количествах она числится в угоне. Это вполне закономерно — дают о себе знать стаж и объемы продаж.

Но надо понимать, что старые автомобили продолжают угонять до сих пор. Некогда популярные, однако уже давно не производящиеся модели, такие как тот же Lifan Solano или Chery Amulet, Great Wall Hover и т. п., по-прежнему вызывают интерес преступного сообщества по очень простой причине — запчасти.

Анализируя даты угонов, — продолжает Александр Климнов, — мы видим, что хорошо продававшиеся в прошлом старые машины по-прежнему довольно часто угоняют. Происходит это с целью разборки, как из-за дефицита запчастей, так и их дороговизны для этих, в общем-то, дешевых моделей. Возможно, с использованием ворованных деталей такие автомобили восстанавливают и перепродают.

С другой стороны, злоумышленники четко следят и за новинками рынка. Так, в списке угнанных уже есть:

два Geely Coolray (старт продаж в 2020 г.; оба угнаны в прошлом году),

три Changan CS35 Plus (в продаже с 2019 г.; угнаны в 2019 г. и 2022 г.),

один Chery Tiggo 7 Pro (в продаже с 2020 г.; угнан в прошлом году),

один Exeed VX (в продаже с 2021 г.; угнан в 2022 г.).

Самые опасные регионы

Региональное распределение по угонам также вполне закономерно. Хотя есть определенные нюансы. В целом самыми рисковыми для автомобилей китайских марок с точки зрения похищения являются те же регионы, что и для автомобилей всех других брендов. Это: Москва (246 угонов), далее с почти двукратным отставанием — Московская область (138 угонов) и Санкт-Петербург (124 угона).

Интересно, что больше половины всех столичных автокраж из этого числа — 163 — приходится на автомобили только одной марки — Great Wall. Еще почти 60 — на Chery. Все остальное плавно распределено между машинами других брендов. Впрочем, владельцам Chery быть особенно настороженными следует все-таки не в Первопрестольной, а в городе на Неве. Почти 2/3 петербургских угонов «китайцев» (86, если быть точным) пришлось на машины именно этой марки.

Московская область одинаково опасна для всех, но наибольшая доля, как и в Москве, у Great Wall (63 автомобиля) и Chery — 39.

Четвертым регионом, где в розыске находится больше всего китайских автомобилей, является, как это ни странно, довольно спокойная в плане автокриминала Волгоградская область с показателем 54. Причем, что еще более странно, основная часть из них — 42 — это Lifan Solano. Сложно сказать, чем волгоградских угонщиков так привлекли чунцинские седаны, однако их изъятие у прежних владельцев они явно поставили на поток.

Нижегородская область и Краснодарский край с показателем 18 угонов занимают пятую позицию. За ними с 17 угонами следует Челябинская область. Затем Самарская и Тверская области, а также Пермский край, где в угоне числится по 16 автомобилей китайских марок.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Chery

Кроме того, по 15 машин в розыске остается в Орловской и Ростовской областях, Карачаево-Черкесской Республике. 14 — в Ленинградской области. По 11 — в Ивановской, Оренбургской и Ярославской областях. В других регионах — менее 10.

Опасные связи

Эксперты уверены: число угонов автомобилей китайских марок будет расти. Причем по мере замещения ими машин традиционных марок все более энергичными темпами. Александр Климнов:

Угоны «китайцев» будут расти и дальше, так как запчасти к иномаркам сильно подорожали. Самое обидное, что для людей становится неподъёмной эксплуатация, прежде всего, бюджетных моделей. Но угонять будут не только их. В сферу интереса криминала уже попали и более свежие и, соответственно, дорогие китайские SUV — доля угонов кроссоверов из-за небольшого парка пока низка, однако она обязательно будет увеличиваться вместе с объемами продаж.

Впрочем, это совсем не говорит о том, что покупки китайского автомобиля стоит избегать. Относиться к ней настороженно — возможно, но ни в коем случае не отказываться от приобретения из-за риска угона. По словам Сергея Косецкого, коммерческого директора компании X-com, с точки зрения возможностей защиты модели из Поднебесной ни в чем не уступают европейским или, допустим, американским.

В китайских машинах так же, как в автомобилях любых других марок, отсутствуют штатные противоугонные системы, за исключением иммобилайзера (хотя иммобилайзер — это не совсем «противоугонка»), — рассказывает NEWS.RU Сергей Косецкий, — но их установка не вызовет особых затруднений. Благодаря отраслевой унификации электронной архитектуры (в частности, единых для всех автомобилей типов шин и линий), а также использованию глобальных стандартов обмена данными в китайскую машину может быть эффективно интегрирована практически любая современная охранная система.

То есть при желании с обеспечением необходимого уровня защиты от угона проблем не возникнет. А вот сколько он будет стоить — это вопрос уже не к автомобилестроителям, а представителям другой китайской индустрии.