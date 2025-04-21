Раскрыто, какими будут цены на иномарки в случае их возвращения в Россию Автоэксперт Железняк заявил о росте цен на иномарки после их возвращения в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России допустили возвращение в страну ушедших мировых брендов автомобилей в связи с потенциальными политическими изменениями. В таком случае цены на иномарки для россиян повысятся из-за ряда факторов, заявил «Ридусу» автоэксперт Максим Железняк.

Люди ждут, потому что думают, что раз курс доллара снизился, то цена тоже снизится, что бренды вернутся и привезут старые цены. Но старых цен не будет, — высказался Железняк.

Он отметил, что во всем мире себестоимость автомобилей увеличилась из-за изменений в экономической ситуации. Подорожали ресурсы для производства, энергия и транспортировка, пояснил эксперт. Ситуацию, по его мнению, усугубляют торговые войны и введение пошлин.

Экономист Александр Данильцев ранее заявил, что чрезмерно большие пошлины США для иностранных производителей автомобилей могут негативно повлиять на торговлю со Штатами. По его мнению, теперь автопроизводители начнут ориентироваться на другие рынки, в том числе и на российский.