Раскрыта стоимость отечественного электромобиля «Атом» Разработчик «Атома» сообщил, что цена электромобиля не превысит 4 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Стоимость электромобиля «Атом», продажи которого начнутся в 2025 году, не превысит 4 млн рублей, сообщил генеральный директор компании-разработчика «Кама» Игорь Поваразднюк. По его словам, которые приводит ТАСС, это цена без учета госсубсидий.

Если говорить о текущем рынке отечественных электромобилей, то по публичным прайс-листам мы видим, что примерный диапазон цен составляет от 2,9 млн до 4 млн рублей без учета государственных субсидий. Мы не планируем выходить за этот диапазон, — сказал он.

Как отметил Поваразднюк, дилерских сетей по продаже «Атомов» не будет, электромобиль можно будет приобрести через онлайн-платформу и протестировать в каршеринге. При этом он отметил, что компания «Кама» планирует создать сервисные центры, где пользователи смогут получить обслуживание и произвести ремонт электромобиля.

Гендиректор «Камы» добавил, что подход «Атома» близок к тому, что делает Zeekr в Китае. По его словам, российский электромобиль также будет иметь премиальный набор функций, но останется в массовом ценовом сегменте.

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