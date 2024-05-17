Раскрыт секрет, как купить машину и не попасться на уловки мошенников Автоэксперт Гайдукевич: покупая «параллельную» машину, нужно позвонить юристам

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Гражданам, приобретающим ввезенные по параллельному импорту автомобили, необходимо проявлять особую внимательность при проверке документов транспортных средств, чтобы не попасться на уловки мошенников, рассказал NEWS.ru автоэксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, в этом деле лучше не рисковать и обратиться за помощью к специалистам, способным разобраться во всех «бумажках». Эксперт порекомендовал воспользоваться услугами соответствующих компаний.

Надо очень внимательно проверять документы на машины, которые ввезены по параллельному импорту. Неспециалисту разобраться в этих бумажках сложно. Поэтому я бы посоветовал не рисковать. Если уж решили брать «неофициальную» машину, то обратитесь к специалистам, сейчас есть компании, которые оказывают такие услуги, — посоветовал Гайдукевич.

Юристы помогут проверить все документы и подскажут, правильно ли оформлены бумаги, продолжил эксперт. Кроме того, специалисты могут определить, все ли платежи были проведены.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, повысит ли компания цены на собственные автомобили Lada. По его словам, в скором времени будет принято такое решение. Однако рост цен не превысит уровень инфляции.