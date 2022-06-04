Пять на одного: Mercedes доделал долгожданный гиперкар AMG One Адаптировать формульный болид Mercedes для обычных дорог оказалось труднее, чем немцы ожидали. Спустя 5 лет после анонса можно сказать: ждали не зря

Фото: mercedes-amg.com

Mercedes AMG One

Еще в 2017 году, когда подразделение AMG отмечало 50-летний юбилей, а во главе стоял Тобиас Моерс, состоялся анонс небывалого гиперкара с технологиями из Формулы-1, омологированного для дорог общего пользования. За прошедшие пять лет специалисты AMG не раз заявляли, что автомобиль готов к серийному производству, но как-то не получалось. И вот, в июне 2022 года невероятный AMG One действительно испытан и подготовлен к передаче клиентам.

Проект получился настолько сложным, что даже глава Mercedes Ула Кэллениус в беседе со СМИ опрометчиво отметил, что проект AMG One, похоже, одобрили в состоянии опьянения. Трудность заключалась в том, что инженеры AMG, окрыленные восемью подряд Кубками Конструкторов заводской команды Mercedes-AMG Petronas в Формуле-1, пообещали за полтора года создать болид для простых водителей. Правда, итоговый аппарат, презентация которого состоялась на днях, все же получился слишком сложным. С гоночными автомобилями его роднит только высокотехнологичный бензиновый мотор рабочим объемом всего 1,6 литра — при этом использована конфигурация V6. Как говорят немцы, это прямой потомок того самого формульного мотора с болида 2016 года.

Пять моторов в одном автомобиле

По сути AMG One — гибрид. Правда, единственный в мире, оснащенный сразу пятью двигателями: один бензиновый расположен за двухместным кокпитом и четыре электрических — по одному на каждое колесо.

Одной из главных трудностей стала адаптация спортивного мотора к экологическим нормам Евро-6. Кроме того, агрегат должен соответствовать общепринятым эксплуатационным нормам: автомобиль, пускай даже такой исключительный, проектировался для водителей без специальной подготовки, для простых дорог и для заправки обычным топливом. Формульные двигатели рассчитаны на полторы-две тысячи километров, потом их утилизируют. Для дорожного автомобиля такой ресурс недопустим.

За пять лет все техзадания, наконец-то, выполнены: максимальные обороты снизили с 15 до 11 тысяч, систему впрыска адаптировали под 98-й бензин и оснастили автомобиль всеми средствами безопасности, чтобы пройти строгую сертификацию в Евросоюзе.

Фото: mercedes-amg.com Mercedes AMG One

Мощность ДВС AMG One достигает 574 л.с. С ним соединено два электромотора: один раскручивает турбонаддув, другой смонтирован на коленчатом вале и добавляет крутящего момента непосредственно на колеса. Они же отвечают за рекуперацию — энергия торможения накапливается в аккумуляторе и используется при наборе скорости.

На передней оси AMG One смонтировано еще два электродвигателя, каждый выдает по 163 л.с. — они не только добавляют энергии при разгоне, но и помогают распределять поток мощности между колесами для того, чтобы контролировать вектор тяги. В повороте электроника подаст больше момента на внешние колеса, помогая шасси лучше держать заданную траекторию.

Пиковая суммарная мощность всех моторов достигает 1063 л.с. Коробка передач — семиступенчатый «робот» с усиленным керамическим сцеплением и с самоблокирующимся задним дифференциалом.

Подвеска также построена по образу и подобию формульных конструкций — и спереди, и сзади смонтированы двойные рычаги и регулируемые амортизаторы, позволяющие опускать машину на 37 мм в самом динамичном режиме. Задняя подвеска крепится прямо к двигателю — таким образом, мотор и пассажирский отсек составляют единую силовую структуру.

Разумеется, у AMG One продумана и аэродинамика. Точные цифры прижимной силы не сообщаются, но на максимальный эффект работают несколько активных элементов: выдвижной сплиттер спереди, подвижные элероны в передних воздухозаборниках, впускных отверстиях за кокпитом. Кроме того, заднее антикрыло тоже может менять угол атаки.

Фото: mercedes-amg.com Mercedes AMG One

К сожалению, даже самым квалифицированным технологам AMG не удалось выдержать заявленный в 2017 году вес в 1300 кг: окончательный вариант AMG One получился на 395 кг тяжелее. Заявленное время разгона 0-100 км/ч составляет 2,9 секунды, 0-200 км/ч — 7 секунд, а за 15,6 машина разгонится уже до 300 км/ч. Максимальная скорость — 352 км/ч.

Всего предприятие AMG Engine Works в британском Бриксворте (там же собирают настоящие формульные болиды) должно произвести 275 экземпляров AMG One. Цена в 2,7 млн евро была анонсирована еще в 2017 году, новых данных немцы пока не обнародовали, но уже известно, что все машины полностью выкуплены. Более того: представители AMG не скрывают, что им поступали запросы на увеличение тиража, но всем, кто не успел внести предоплату за первые 275 машин, было отказано.