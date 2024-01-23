Пять штрафов, которые могут получить даже опытные водители, попав на камеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камеры на российских дорогах становятся с каждым днем все умнее. Еще не так давно водители были уверены, что они могут ловить только за скорость или за движение по выделенной полосе. Однако современные камеры, которые представляют собой полноценные интеллектуальные комплексы, могут фиксировать почти любое нарушение ПДД. Какие же «неожиданные» штрафы может получить водитель на дороге и как их избежать — в материале NEWS.ru.

Штраф за трамвайную остановку

О том, что камеры научились контролировать правила проезда трамвайных остановок, стало известно 18 января 2024 года.

Напомним, что согласно разделу 14 ПДД, водитель обязан пропустить пассажиров маршрутных транспортных средств, которые идут к автобусу/трамваю/троллейбусу или выходят из него. Например, если во время остановки у трамвая на табло загорелась надпись «Внимание, пассажир!» (или светится силуэт пассажира), то водитель должен остановиться. Причем не в любом месте, а перед желтой зигзагообразной разметкой (при ее отсутствии — перед трамваем).

Кстати, ПДД четко говорят, что «начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло „Внимание, пассажир!“». То есть при одновременном выполнении двух условий!

И если камеры увидят, что водитель проезжал мимо трамвая, когда горела надпись «Внимание, пассажир!», или мешал пассажирам переходить дорогу, то он получит «письмо счастья». То есть штраф.

А в качестве доказательства в этом письме будут фотографии с места нарушения, плюс система будет хранить видеоролик — он может потребоваться, если водитель решит обжаловать штраф в течение первых 10 дней с момента получения копии постановления.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При этом штраф за непропуск пассажира, который выходит из трамвая, немаленький. Согласно статье 12.18 КоАП это нарушение карается штрафом в размере 1500–2500 руб. Но в случае с камерами штраф будут выписывать на минимальной планке — 1500 руб.

Как не получить штраф: если вы видите трамвай, а впереди — остановку, то не надо спешить. Всегда с особым вниманием относитесь к проезду остановок общественного транспорта. Даже если вам кажется, что все пассажиры вышли, то обязательно ждите того момента, когда водитель закроет двери трамвая. Ведь кто-то из пассажиров может решить выбежать из вагона в последний момент.

Ремень у пассажира

ГИБДД в последнее время начала активно применять камеры на дорогах, чтобы заставить водителей и пассажиров автомобилей пользоваться ремнями безопасности.

Здесь стоит напомнить, что «за ремень» есть сразу несколько наказаний.

Штраф для водителя за езду без ремня — 1000 руб. (ст. 12.6 КоАП). Штраф для водителя за то, что пассажиры не пристегнуты, — 1000 руб. (ст. 12.6 КоАП). Штраф для пассажира, который не пристегнулся, — 500 руб. (ст 12.29 КоАП). Штраф для водителя, если в машине ребенок младше 12 лет едет без ремня (при этом детей до семи лет нужно перевозить в кресле), — 3000 руб. (ст. 12.23 КоАП).

При этом водитель (точнее собственник машины, ведь штраф придет именно на его имя) может получить штрафную квитанцию даже в том случае, если он сам пристегнут, а пассажир — нет. А вот пассажир при этом избегает наказания, ведь в ГИБДД не знают данные этого человека.

Важно помнить, что «за ремень» можно получить сразу несколько штрафов в сутки: сколько камер попадется по дороге, столько «писем счастья» затем и получит собственник автомобиля.

Как не получить штраф: обязательно пристегивайтесь сами и требуйте, чтобы это сделали все пассажиры. Ни в коем случае не разрешайте родителям с маленьким ребенком перевозить его на руках: даже при резком торможении малыш может вылететь из рук «заботливой» мамы и получить серьезные травмы.

Чтение сообщений в мессенджере

Современные камеры могут видеть не только непристегнутый ремень безопасности, но и то, что водитель разговаривает по телефону. Согласно ст. 12.36.1 КоАП штраф за это составляет 1500 руб.

И не все водители знают, что по российскому законодательству наказывают не за «разговор» по телефону во время управления автомобилем. А за «пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Акцент здесь на слове «пользование». То есть если во время движения водитель возьмет смартфон в руки, то он тут же рискует получить штраф 1500 руб. Так что наказание может быть за чтение СМС-сообщений, проверку почты или надиктовывание голосового сообщения (если телефон в этот момент находится в руке водителя).

Отметим, что, по данным ТАСС, в Москве только за 10 месяцев 2023 года было выписано более 4,2 млн штрафов водителям за непристегнутый ремень и использование телефона.

Как не получить штраф: если нужно поговорить — остановитесь. Или подключите систему «свободные руки». Помните, что, по статистике Всемирной организации здравоохранения, использование телефона за рулем увеличивает риск аварии в четыре раза, а отправка текстового сообщения — в шесть раз.

Пересечение стоп-линии

Проезжать перекресток на красный свет очень опасно. И дорого. Если за первое нарушение штраф будет «всего» 1000 руб., то при повторном в течение года — уже 5000 руб. А если нарушение увидит не камера, а инспектор, то возможно лишение прав на четыре — шесть месяцев (ст. 12.12 КоАП).

В Москве есть уже более 700 камер, которые могут фиксировать проезд перекрестка на красный свет. И водители все реже нарушают этот пункт правил. Как рассказал заместитель мэра российской столицы в правительстве по вопросам транспорта Максим Ликсутов, за 10 месяцев 2023 года количество случаев проезда перекрестка на красный свет в Москве снизилось почти в два раза!

Однако камеры штрафуют не только за проезд перекрестка на красный. Но и за пересечение стоп-линии у перекрестка. И далеко не все водители об этом помнят. А ведь даже если наехать на стоп-линию передними колесами, то за это можно получить штраф 800 руб.

Как не получить штраф: если вы понимаете, что фаза зеленого сигнала светофора заканчивается, то не спешите. Ведь не исключено, что загорится красный и вам придется резко тормозить. И машина в этом случае пересечет стоп-линию.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Не успел проехать перекресток на зеленый

Согласно пункту 13.2 ПДД водителям «запрещается выезжать на перекресток, пересечение проезжих частей или участка перекрестка, обозначенного разметкой 1.26, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево».

Если переводить с юридического языка на нормальный, то это означает, что если на перекрестке затор, то выезжать на него нельзя. Пусть даже если вам и горит зеленый.

И камеры видят такие ситуации (комплексы фиксации нарушений стоят в местах, которые имеют так называемую «вафельную» разметку желтого цвета, которая обозначает границы перекрестка). Если автомобиль выехал на занятый перекресток, остановился на нем и помешал другим авто, то за это можно получить штраф 1000 руб. (ст 12.13 КоАП).

Как не получить штраф: если вы видите «вафельную» разметку на асфальте, то внимательно смотрите на ситуацию на перекрестке. Если машины проезжают перекресток без проблем — волноваться не о чем. Можно спокойно ехать. Однако если впереди затор, то остановитесь перед перекрестком и подождите.

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